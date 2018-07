Aktier/tendens: Mindre fald i vente og fokus på Nordea efter opkøb

Nordea vil komme i fokus fra den danske aktieåbning mandag, efter at banken gennem et milliardopkøb har styrket sin position i Norge. Samtidig vil investorerne fortsat have fokus på A.P. Møller-Mærsk efter konkurrenten Hapaq-Lloyds nedjustering fredag, og Vestas, der i løbet af weekenden har annonceret fire ordrer, vil også få opmærksomhed.

Mandag er der udsigt til en åbning med generelt faldende kurser på det danske aktiemarked, efter at det ellers fredag sluttede med en gevinst på 0,9 pct. til indeks 1097,24.

De amerikanske aktiefutures peger 0,5-0,8 pct. ned mandag morgen, mens den tyske Dax-future falder 1,2 pct. Samtidig har de asiatiske aktiemarkeder indledt ugen med fald over en bred kam, da handelskrigen stadig truer.

NORDEA KØBER GJENSIDIGE BANK

Der ventes fokus på Nordea, da banken har købt Gjensidige Bank af forsikringsselskabet Gjensidige Forsikring for 578 mio. euro, svarende til 4,3 mia. kr. Det oplyser banken i en meddelelse mandag. Med i købet følger en aftale om et langsigtet strategisk samarbejde om gensidig distribution i Norge.

Ifølge meddelelsen vil Nordea i Norge få tilført 176.00 nye kunder, der kommer med 4840 mio. i udlån.

Nordea venter at kunne realisere årlige omkostningssynergier på cirka 25 mio. euro fra Nordeas og Gjensidiges sammenlagte omkostningsbase inden 2022, og at købet vil have en positiv indvirkning på Nordeas resultat per aktie allerede år et og give et investeringsafkast på 16 pct. inden 2022.

Mads Emil Jensen, der er aktieanalytiker i Sydbank, vurderer dog, at opkøbet er af mindre skala, og at kursreaktionen vil være afdæmpet.

Nordea-aktien lukkede med en stigning på 0,7 pct. til 61,38 kr. fredag.

VESTAS MED ENDNU FLERE ORDRER

Vindmølleproducenten Vestas har over weekenden annonceret fire ordrer for i alt 398 megawatt (MW). Vestas har den seneste måneds tid annonceret 15 ordrer.

De nye ordrer er på henholdsvis 216 MW i USA, 108 MW i Bolivia, 48 MW i Den Dominikanske Republik og 26 MW i Frankrig.

Vestas-aktien steg fredag 1,6 pct. til 395 kr., men er dog faldet 4,8 pct. de seneste 30 dage.

FORTSAT OPMÆRKSOMHED PÅ MÆRSK

A.P. Møller-Mærsk kan fortsat få opmærksomhed mandag, efter at konkurrenten Hapaq-Lloyd nedjusterede forventningerne til 2018 i fredag formiddag. Det var stigende omkostninger og fragtrater, der stiger langsommere end forventet, der fik det tyske transportselskab til at nedjustere forventningerne.

Fredag aften kom det frem, at Credit Suisse har sænket kursmålet for Mærsk-aktien med 10 pct. Kursmålet lyder nu på 10.086 kr., hvor det tidligere lød på 11.287 kr.

Mærsk B-aktien led fredag under nedjusteringen fra Hapaq-Lloyd og bakkede 3,3 pct. til 7948 kr.

ANALYTIKERÆNDRINGER TIL UNIBREW OG NKT

Udover det sænkede kursmål til Mærsk har flere analytikere taget et kig på et par andre danske selskabsaktier.

Fredag efter dansk lukketid kom det frem, at ABG Sundal Colliers har hævet kursmålet for aktien i Royal Unibrew, mens anbefalingen "hold" blev fastholdt. Det nye lyder på 520 kr. mod tidligere 480 kr. Unibrew-aktien steg 1,9 pct. til 508,50 kr. fredag.

Uden for C25 er der også blevet kigget på NKT-aktien. ABG har sænket kursmålet til 175 kr. fra 185 kr., viser data fra Bloomberg News. Anbefalingen er fortsat "hold", og NKT-aktien steg 0,6 pct. til 174,50 kr. fredag.

