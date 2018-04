Aktier/tendens: Genmab kan tage fokus i grønt marked

Mens den danske regnskabssæson ikke er kommet op i gear, går det noget hurtigere i USA. Ved middagstid kommer medicinalgiganten Johnson & Johnson med regnskab for årets første tre måneder, hvilket kan få Genmab, der faldt 1,0 pct. mandag til 1190 kr., i fokus.

Det er det Johnson & Johnson-ejede selskab Janssen, der er partner med Genmab, som står bag salget af kræftmidlet Darzalex.

Samlet peger det mod en positiv dag, efter at markedet vendte ned mandag med et fald i C25-indekset på 0,3 pct. til 1099,79. De ledende indeks på det amerikanske aktiemarked steg mandag mellem 0,7 og 0,9 pct., og tirsdag morgen ligger futures med plusser på 0,3-0,4 pct.

Det er regnskabsnyt fra selskaberne, der driver markederne, mens bekymringerne om en amerikansk-kinesisk handelskrig er glemt for en stund. Samtidig er faren for en eskalering af Syrien-konflikten drevet i baggrunden.

»Med lettelsen over resultatet af bombemissionerne i Syrien var der plads til optimisme mandag på de finansielle markeder efter en række positive regnskaber i USA.«

»Det er endnu meget tidligt på regnskabssæsonen (kun 34/500 regnskaber er aflagt), men data fra Bloomberg viser, at indtjeningsvæksten i første kvartal blandt de få aflagte regnskaber har ligget på 31 pct., hvilket er noget højere end ventet«, skriver Nicolas Tousgaard, seniorstrateg i Bankinvest, i en kommentar til udviklingen på aktiemarkedet.

Ifølge Thomson Reuters ventes overskuddet i gennemsnit at vokse med 18,6 pct. hos selskaberne i S&P-indekset i årets tre første måneder, hvilket vil være den største stigning i syv år. Og det giver investorerne blod på tanden.

Herhjemme kommer dagens regnskab fra NTR Holding. Selskabet, hvis aktier steg 2,5 pct. mandag til 40,80 kr., rapporterer tal for første kvartal og venter i år en omsætning i niveauet 75-80 mio. kr. og et resultat på 2-5 mio. kr. før skat. Sidste år realiserede NTR en omsætning på 79,9 mio. kr. og et resultat på 3,9 mio. kr. før skat for de fortsættende aktiviteter.

Jyske Bank, der steg med 0,4 pct. mandag til 353,60 kr., har fået godkendt at øge sin ejerandel i Nordjyske Bank. Det er Finanstilsynet, der har godkendt en anmodning om en forøgelse af ejerandelen til 50 pct. eller mere.

Jyske Bank hævede for et par uger siden sit købstilbud til aktionærerne i Nordjyske Bank fra 170 kr. til 190 kr. per aktie, svarende til samlet cirka 3,5 mia. kr.

En aktie i Nordjyske Bank steg mandag 0,3 pct. til 186 kr.

KONKURRENTNYT TIL FLS

Ingeniørkoncernen FLSmidth kan kigge mod nyt fra en konkurrent. Tyske KHD Humboldt Wedag afleverer tirsdag regnskabet for fjerde kvartal, hvilket kan give anledning til, at investorerne retter fokus mod FLS, alt efter hvad konkurrentens regnskab viser.

En aktie i FLS faldt med 1,1 pct. mandag til 367,80 kr.

Royal Unibrew har været under luppen hos ABG Sundal Collier, hvilket har resulteret i, at ABG har løftet kursmålet for bryggeriet til 400 kr. mod tidligere 375 kr. Det viser data fra Bloomberg News, der ligeledes kan berette, at anbefalingen fortsat er "hold".

Mandag steg bryggeriaktien 0,6 pct. til 409,20 kr.

Og så har Rovsing ikke haft held med at veksle en forhandling om en stor kontrakt til en fast aftale. Selskabet, der udvikler testsystemer til satellitter, fortalte i forbindelse med sit halvårsregnskab i februar, at det lå i forhandlinger om to store kontrakter, men den ene af disse er ikke mundet ud i en aftale.

Den missede kontrakt får dog ikke betydning for de finansielle forventninger til regnskabsåret 2017/2018. Rovsing faldt 0,8 pct. mandag til 0,12 kr.

/ritzau/FINANS