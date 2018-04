Aktier/middag: Ørsted i spidsen for let positivt marked

De danske aktier holder netop snuden oven vande tirsdag formiddag, hvor fordelingen mellen faldende og stigende aktier ellers er nogenlunde lige.

Regnskabssæsonen er så småt begyndt at komme op i gear, og det giver masser af inspiration fra udlandet, mens der også begynder at tikke tal ind herhjemme.

C25-indekset stiger ud på formiddagen med 0,1 pct. til 1115,90 - med energiselskabet Ørsted helt i front, selv om der ikke umiddelbart er nyt fremme om selskabet tirsdag.

Ørsted afleverer dog selv regnskab for første kvartal torsdag, og allerede tirsdag kan investorerne med hang til aktier i energiselskabet hente inspiration fra regnskabet fra den spanske konkurrent Iberdrola. Det sker dog først efter dansk lukketid.

Ørsted stiger med 1,8 pct. til 395,70 kr.

BANKER I FOKUS EFTER SVENSK REGNSKAB

Fra Sverige har der tirsdag morgen været nyt fra Swedbank, der med sit regnskab for første kvartal overgik forhåndsforventningerne i markedet.

Banken leverede 10,74 mia. svenske kr. i samlede indtægter i de første tre måneder af i år, mens analytikerne ifølge SME Direkt have sigtet efter 10,43 mia. svenske kr. på den post.

Samtidig kunne Swedbank notere sig noget mindre nedskrivninger på udlån end ventet, og det trak op på bundlinjen, der med 5033 mio. svenske kr. i nettooverskud var godt 350 mio. svenske kr. over det ventede.

Herhjemme smitter det af på Nordea, der stiger med 0,3 pct. til 64,10 kr. Banken afleverer selv sit regnskab for første kvartal onsdag morgen. Danske Bank, der afleverer regnskab torsdag, stiger med 0,7 pct. til 226,20 kr.

NOVO FÅR INSPIRATION FRA USA

For Novo Nordisk, der har haft det svært siden årsregnskabet for 2017, byder tirsdagen på tal fra den amerikanske konkurrent Eli Lilly, der rapporterer for første kvartal.

Her vil handlerne kigge efter udviklingen i salget af flere af de diabetesmidler, der ligger i direkte konkurrence med lægemidler fra det danske selskab.

Det drejer sig blandt andet om den hurtigtvirkende insulinanalog Humalog, men også GLP-1-midlet Trulicity, der er i direkte konkurrence med Novos bedst sælgende enkeltmiddel, Victoza.

Novo Nordisk, der selv afleverer regnskab for første kvartal i næste uge, falder tirsdag formiddag med 0,02 pct. til 285,15 kr. Siden årsregnskabet for 2017 er aktien faldet med 14,5 pct.

For DSV er der tirsdag nyt fra schweiziske Kuehne + Nagel, der umiddelbart bekræfter et stærkt vækstbillede i markedet med sine tal for første kvartal, vurderer analytikere fra Sydbank og Alm. Brand Markets over for Ritzau Finans.

DSV, der selv afleverer regnskab den 1. maj, stiger med 0,4 pct. til 499 kr. tirsdag.

MINDRE REGNSKABER HERHJEMME

Fra den danske andedam har der tirsdag morgen været regnskaber fra Columbus og Solar, der begge har medført en let positiv kursreaktion. Begge aktier stiger med omtrent 0,5 pct. efter rapporteringerne.

For Columbus har flere opkøb skabt markant vækst i første kvartal, der bød på en omsætning på 469,4 mio. kr. mod 310,1 mio. kr. i den tilsvarende periode sidste år.

Nettooverskuddet blev knap fordoblet til 32,1 mio. kr.

Solar havde omvendt let toplinjetilbagegang og et stort dyk på bundlinjen med til investorerne. Begge selskaber fastholder dog forventningerne til hele 2018.

Senere på dagen venter desuden tal fra Danmarks næststørste bryggeri, Royal Unibrew, som inden rapporteringen falder med 0,2 pct. til 405,60 kr.

For Møns Bank er tirsdag en rød dag, efter at banken har fået 800.000 nye aktier fra en emission i handel. Afregningskursen for de nye aktier var 100 kr., og det får tirsdag Møns Bank til at falde med 10,3 pct. til 122 kr.

Tilbage i C25 er tirsdagens mest faldende aktie NKT, der dykker med 4,1 pct. til 187 kr. - umiddelbart uden selskabsspecifikke nyheder som forklaring.

