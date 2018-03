Aktier/middag: Mærsk tynger C25-indekset efter direktør-exit

. Mærsk-aktierne er de tunge lodder, der tirsdag holder de danske eliteaktier nede, efter at koncernen har sagt farvel til sin finansdirektør, Jakob Stausholm.

Generelt er C25-indekset ellers delt nogenlunde på midten tirsdag, hvor udsvingene generelt ikke er særligt store, men hvor Mærsk og også et par andre aktier i bunden stikker lidt ud.

Samlet falder eliteindekset med 0,4 pct. til 1119,36.

Investorerne afventer fortsat udfaldet af rentemødet i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, der indledes tirsdag og afsluttes med en rentemeddelelse onsdag. Her er det forventningen i markedet, at banken vil løfte sin ledende rente med 25 basispoint.

Desuden vil investorerne holde øje med eventuelle meldinger fra Federal Reserve om prognosen for yderligere renteforhøjelser i år, der indtil nu lyder på samlet tre styk, mens flere økonomer i markedet venter, at der vil komme fire.

MÆRSK PRESSET AF DIREKTØRSKIFTE

Helt i bunden er de to Mærsk-aktier, efter at koncernen siger farvel til dens finansdirektør, Jakob Stausholm, fordi hans hidtidige arbejdsområde splittes op i flere forskellige dele som følge af transformationen af selskabet.

Han forlader Mærsk med udgangen af marts, oplyser selskabet.

Jakob Stausholm siger i en pressemeddelelse, at han er "meget enig i ændringen af organisationen."

- Det er den rigtige løsning for virksomheden, men som konsekvens heraf har jeg bedt om at afslutte min kontrakt og vil forfølge andre muligheder, siger den snart forhenværende Mærsk-direktør.

Hos Sydbank anskuer senioranalytiker Morten Imsgard afgangen noget anderledes. Han ser Mærsk som et selskab, der er under pres fra flere fronter lige nu, og derfor er uro omkring ledelsen ikke godt for selskabet netop nu.

- Der er rigtig mange ting, der presser Mærsk lige nu i form af vigende fragtrater og en amerikansk præsident, som ikke hjælper et shipping-selskab med protektionistiske tiltag. Det sidste, man har behov for, er uro på ledelsesgangen, siger Morten Imsgard til Ritzau Finans.

Investorerne virker til at være enige, og Mærsks B-aktie falder med 2,7 pct. til 9206 kr., mens A-aktien bakker 2,7 pct. til 8770 kr.

Med i bunden er også Jyske Bank og Bavarian Nordic, der uden selskabsspecifikke nyheder som forklaring falder med henholdsvis 2,2 pct. til 371,70 kr. og 2,0 pct. til 200,20 kr.

VESTAS TRONER I TOPPEN

I toppen af C25-indekset stiger Vestas med 0,9 pct. til 436,70 kr. Heller ikke her er der umiddelbart større nyheder fremme tirsdag.

Mandag meddelte vindmølleproducenten, at den har indgået en ny aftale om køb af vindmøllevinger hos TPI Composites, hvilket sker som led i bestræbelserne på at styrke sin fleksibilitet og omkostningseffektivitet.

Aftalen inkluderer produktion af vingeblade til den store V150-4.2 MW-mølle til primært de asiatiske markeder, men også med mulighed for levering til de globale markeder.

SCHOUW RAMMES AF SÆNKET KURSMÅL

Blandt sidepapirerne falder konglomeratet Schouw & Co. med 1,1 pct. til 596,50 kr., efter at norske Fearnley Securities ifølge data fra Bloomberg News har sænket sit kursmål for aktien til 680 kr. fra 725 kr.

Anbefalingen er dog forsat i positivt terræn på "akkumuler".

Aktien i Scandinavian Brake Systems, der afleverer regnskab for 2017 senere tirsdag, stiger inden rapporteringen med 1,5 pct. til 27,40 kr.

/ritzau/FINANS