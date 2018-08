Aktier/åbning: Vestas i top og WDH i bund efter regnskaber

Det danske aktiemarked åbner en spids højere efter at have fået en veritabel regnskabsstorm fra flere tunge selskaber at tage stilling til. Regnskaberne blev vidt forskelligt bedømt. Vestas blev blæst til vejrs, mens WDH måtte sig som C25's agterlanterne. Uden for C25 belønnes Alk-Abello fyrsteligt for sit regnskab.

C25-indekset i København åbner 0,1 pct. højere i 1144,23.

I baggrunden lurer fortsat den ulmende uro omkring Tyrkiet, der igen onsdag har givet markante kursfald i den asiatiske handel, samt senere på dagens de amerikanske data for detailsalget i juli, der kan give et fingerpeg om udviklingen fra starten af tredje kvartal i verdens største økonomi.

STORE REGNSKABER PÅ TRAVL DAG

Vestas stiger 8,3 pct. til 428 kr. efter at have leveret en langt højere driftsindtjening end forudset i andet kvartal. Koncernens bundlinje ligger også godt over analytikernes forventninger, mens koncernens årsestimater præciseres til en omsætning på mellem på 10,0-10,5 mia. euro og en EBIT-margin på 9,5-10,5 pct. fra en omsætning på 10 til 11 mia. euro og en EBIT-margin på 9 til 11 pct.

Analytikerne ventede forud for regnskabet en omsætning for 2018 på 10,3 mia. euro, en EBIT-margin på 10,0 pct.

Ordreindgangen var også større end ventet på 10,2 mia. euro, mens analytikerne til sammenligning havde estimeret 2,36 mia. euro.

Der har også været regnskabet fra William Demant Holding. Det blev bedømt noget anderledes, da aktien blev sendt til bunds i C25 med et fald på 8,3 pct. til 269 kr. WDH kom ud af første halvår 2018 med bedre resultater end ventet blandt analytikerne, men der manglede noget, vurderer analytiker i Sydbank Morten Imsgard.

»Der mangler lige kirsebærret på toppen, for at det er helt perfekt. Det tager udgangspunkt i, at der er meget højere forventninger til William Demant, men hvis man bare kigger på tallene, så indfrier de mine forventninger,« siger han til Ritzau Finans kort efter offentliggørelsen af regnskabet onsdag morgen.

Regnskabet er præget af solid vækst på både top- og bundlinje, og det resulterede i en præcisering af forventninger til hele 2018 til den øvre ende af de hidtidige forventninger.

GOLDMAN LØFTER SIMCORP

Simcorp er steget næsten 64 pct. i 2018, men der er mere at komme efter, hvis man skal tro Goldman Sachs, der hæver kursmålet for aktien til 675 kr. fra 600 kr. Dermed ser banken et potentiale på 16,7 pct. i forhold til den nuværende kurs.

Simcorp stiger 1,3 pct. til 585,00 kr.

NKT SKUFFEDE

Kabelkoncernen NKT havde skuffende indtjening i kabelforretningen og præciserer forventningerne til kabelaktiviteterne i 2018 til den nedre ende af det tidligere udmeldte interval.

NKT stiger alligevel 2,2 pct. til 2140 kr.

ALK BLÆSER OP

Allergikoncernen ALK-Abelló kom ud af andet kvartal med resultater, der oversteg analytikernes forventninger, og forventningerne til 2018 opjusteres desuden.

Det belønner investorerne med en stigning på 10,4 pct. til 1190 kr.

Driftsresultatet blev godt nok et underskud på 37 mio. kr., men set mod det ventede minus på 82,3 mio. kr. og et underskud på 28 mio. kr. i andet kvartal sidste år, er det gået en del bedre end ventet.

ALK annoncerede i december en ny treårig strategi med fokus på at få styrket sin forretning på den anden side af Atlanten, hvilket koster investeringer på samlet 1 mia. kr. over tre år.

FREMGANG I RINGKJØBING

Ringkjøbing Landbobank leverede fremgang i basisresultatet i regnskabet for første halvår, der er det første efter fusionen med Nordjyske Bank. I regnskabet fremhæver banken, at integrationen af de to banker forløber som ventet, og at den er blevet godt modtaget blandt kunderne i hele banken.

Ringkjøbing Landbobank falder 1,1 pct. til 355 kr. tirsdag.

Rederiet Norden kom ud af andet kvartal af 2018 med et bedre overskud end ventet. Resultatet for driftsindtjeningen før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) var 21 mio. dollar mod 7,4 mio. dollar i samme periode sidste år.

Norden stiger til 96,05 kr., som er 0,3 pct. højere end tirsdag.

Blandt dagens andre regnskabsaktuelle selskaber er Grønlandsbanken, Kreditbanken, Lollands Bank, Tivoli og Totalbanken.

