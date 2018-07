Aktier: Juncker og Trump giver stigninger - men Pandora dykker

Onsdag aften blev Trump og Juncker enige om at slå koldt vand i blodet med hensyn til de løbende handelsstridigheder, og selv om der ingen konkret aftale foreligger, bliver det af finansmarkederne tolket som positivt for handelen og væksten.

Det giver kul under kedlen på Europas børser, hvor der blandt andet er løft på 1,3 pct. til det tyske DAX-indeks og 0,7 pct. i Stoxx 50-indekset.

Herhjemme siger C25-indekset godt 0,6 pct. efter 15 minutters handel ført an af begge Mærsk-aktier.

REGNSKABER I STRIDE STRØMME

Torsdagen byder på en overdådig buffet af regnskaber fra europæiske selskaber, hvoraf flere er interessante set med danske briller.

Blandt andet har en af Carlsbergs store rivaler, verdens største bryggeri, AB Inbev, leveret pæn vækst i andet kvartal 2018, hvor blandt andet VM-slutrunden i Rusland var med til at bidrage til ekstra salg af øllen Budweiser. Fremgangen i de samlede tal var dog fortsat ikke nok til at tilfredsstille analytikerne, der havde sat næsen op efter lidt mere.

Carlsberg-aktien starter i den kedelige ende af C25 med et fald på 0,5 pct. til 780,90 kr.

For FLSmidths vedkommende er der nye positive impulser fra Finland, hvor Metso har aflagt et pænt regnskab og meldt om stigende efterspørgsel efter udstyr til store miner. For tre måneder siden hed det sig kun, at der var stabile udsigter. Det følger onsdagens regnskab fra Outotec, som også havde overraskende god omsætning og ordreindgang i sin udstyrsforretning.

FLSmidth-aktien stiger 1,5 pct. til 399,90 kr. og overgås i C25 kun af Mærsk-aktierne, der nyder godt af de bedre udsigter for samhandel efter dialogen mellem EU og USA. Mærsk B-aktien topper C25 med et løft på 3,8 pct. til 8890 kr.

PANDORA RAMT AF ANALYSE

Pandora er til gengæld banket i gulvet af en analyse fra investeringsbanken Carnegie, der melder om dårlige takter hos Pandoras forhandlere. Carnegies meldinger - som også før har medført store udsving i Pandora-aktien - giver et foreløbigt kursdyk på 5,5 pct. til smykkeselskabet, der nu koster 442,90 kr.

Den franske kabelproducent Nexans, der konkurrerer med blandt andet danske NKT, leverede stor organisk vækst i andet kvartal isoleret set, men efter et sløjt første kvartal var væksten stadig negativ set over halvåret. Det franske selskab, der lige har fået ny direktør, overvejer nu restruktureringer, som efter planen kommer til oktober, fremgår det af regnskabet. NKT stiger 1,9 pct. til 170,80 kr.

William Demant Holding og GN Group kan senere på dagen spejde efter nyt om høreapparatbranchen, når italienske Amplifon aflægger halvårsregnskab. Foreløbig lægger begge aktier sig i midten af C25 med markedskonforme kursstigninger.

ØRSTED IKKE LÆNGERE VITAL?

Ørsted er omblæst i Dagbladet Børsen. Flere politikere udtaler, at de ikke ser en god grund til, at den danske stat skal være stor aktionær i virksomheden, hvis den som planlagt sælger det danske elnet fra. Derefter vil Ørsted nemlig ophøre med at være en vigtig del af Danmarks infrastruktur. Et flertal på Christiansborg holder dog fast i ejerskabet. Ørsted-aktien stiger 0,6 pct. til 396,50 kr.

Proteseproducenten Össur har til morgen afleveret halvårsregnskab. Det islandske selskab, der også er noteret i København, har i andet kvartal leveret en omsætningsvækst på 6 pct. på organisk basis til 158 mio. dollar. Driftsoverskuddet, EBITDA, voksede desuden til 32 mio. dollar, svarende til en margin på 20 pct.

Til sammenligning var der ventet henholdsvis 156 mio. dollar og 28,75 mio. dollar ifølge estimater indsamlet af Bloomberg fra fire analytikere.

Össur gentager sin prognose for hele 2018 om en vækst på 4-5 pct. og en driftsmargin på 19 pct., og aktien lægger ud med en stigning på 1,80 pct. til 28,30 kr. på børsen i København.

/ritzau/FINANS