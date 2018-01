Aktier: Genmab topper positivt C25 efter flere nyheder

Efter nogle få minutters handler stiger eliteindekset, C25, med 0,1 pct. til 1163,87. Det sker på trods af den midlertidige nedlukning af statsapparatet i USA, som kommer som følge af foreløbigt mislykkede forhandlinger om et budgetforlig mellem Demokraterne og Republikanerne i Senatet.

Blandt de danske selskaber stiger Genmab med 1,2 pct. til 1190 kr. og lægger sig derved i toppen af C25-indekset. Stigningen følger, efter at biotekselskabet har fået skåret fire måneder af behandlingstiden hos de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, der senest 21. maj vil komme med en tilbagemelding på en ansøgning om markedsføringstilladelse til kræftmidlet Darzalex som førstebehandling af knoglemarvskræft i USA.

Oveni har Genmab kunnet fortælle, at partneren Novartis indstiller de kommercielle aktiviteter med kræftmidlet Arzerra inden for behandling af tilbagevendende kronisk lymfatisk leukæmi, CLL. Indstillingen gælder udelukkende uden for USA, oplyser Genmab, som modtager 50 mio. dollar i kompensation fra Novartis.

Fra bioteksektoren har også Zealand Pharma fået nyt fra FDA, som giver grønt lys til at indlede et fase 3-program med Dasiglucagon til behandling af den sjældne sygdom kongenit (medfødt) hyperinsulinisme. Zealand stiger 2,3 pct. til 92,30 kr.

Vender man blikket over mod medicinalsektoren, kan Novo Nordisk notere sig, at den franske konkurrent Sanfofi har købt amerikanske Bioverativ for 11,6 mia. dollar svarende til 70,5 mia. kr. Derved tilføjer Sanofi behandling af sjældne blødersygdomme til sin samlede portefølje.

Blødersygdomme er et område, som Novo i forvejen arbejder inden for, men Sanofis opkøb får ikke betydning for den danske virksomhed her og nu, vurderer Michael Friis Jørgensen, chefaktieanalytiker i Alm. Brand Markets.

»Det er ikke noget, der burde betyde noget for kursen på en aktie i Novo Nordisk her og nu. Spekulativt kan det være en negativ nyhed for Novo, da Bioverativ nu får tilført nogle flere kræfter, end tidligere med opkøbet,« siger han.

Novo stiger mandag morgen 0,8 pct. til 351,90 kr.

DSV har fået løftet kursmålet af analytikerne hos Deutsche Bank, som sætter deres kursmål til 525 kr. mod førhen 487,50 kr. ifølge Reuters. DSV-aktien starter 0,6 pct. lavere til 495,40 kr.

Fynske Bank kan på grund af blandt andet et meget lavt nedskrivningsniveau i fjerde kvartal af 2017 opjustere forventningerne til helåret, hvor der nu ventes et resultat før skat i niveauet 90 mio. kr. mod en tidligere forventning i intervallet 65-75 mio. kr. Fynske Bank stiger 1,7 pct. til 90,50 kr.

Endelig har vagt- og sikkerhedsvirksomheden G4S fået sænket anbefalingen af Morningstar til »hold« fra »køb«, viser data fra Bloomberg. G4S falder 0,5 pct. til 24,42 kr.

/ritzau/FINANS