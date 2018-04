Aktier/åbning: DSV og FLSmidth topper positivt marked

Der er stigninger over det meste af linjen på det danske aktiemarked tirsdag morgen, hvor FLSmidth og DSV ligger forrest i C25-feltet.

Indekset stiger efter kort tids handel 0,5 pct. til 1120,36, hvilket følger i slipstrømmen på en positiv udvikling på de asiatiske børser i nattens løb.

Transport- og logistikselskabet DSV er at finde i toppen af indekset med en stigning på 0,8 pct. til 500,80 kr., efter at den schweiziske konkurrent Kuehne & Nagel fra morgenstunden har aflagt regnskab for første kvartal.

Schweizerne løftede i årets første tre måneder driftsoverskuddet, EBIT, med små 13 pct. til 236 mio. schweizerfranc (1472 mio. kr.), og Kuehne & Nagel melder om fremgang på både luft- og søfragt.

- Regnskabet bekræfter, at vækstbilledet er det samme. Den globale markedsvækst er det primære fundament for den vækst, der har været i 2017. Men den er også det, der skal drive det i 2018 og fremadrettet. Og det er stadig de samme tendenser, vi ser, siger aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen fra Sydbank.

- Der er en lidt bedre bruttoindtjening per fragtet container, så det er jo også positivt. Så alt taget i betragtning synes jeg, at Kuehne & Nagel-regnskabet sender positive signaler, i forhold til hvad vi kan forvente os af regnskabet fra DSV, siger han forud for DSV's regnskab 1. maj.

I toppen af C25 er der også fremgang til FLSmidth, der ligger 1,2 pct. højere i 384,40 kr. Ingeniørkoncernen får senere tirsdag nyt fra de to konkurrenter Caterpillar og Sandvik, der kommer med regnskab for første kvartal.

Nyheder vil der også være for Novo-aktionærerne, da den amerikanske konkurrent Eli Lilly i eftermiddag offentliggør regnskab for årets første tre måneder. Novo-aktien stiger 0,4 pct. til 286,20 kr.

GENMAB LØFTET HOS JPMORGAN

Genmab har været til eftersyn hos den amerikanske investeringsbank JPMorgan, der ifølge Bloomberg News har løftet kursmålet til 1215 kr. fra 1070 kr., mens anbefalingen "neutral" er gentaget. Aktien falder 0,04 pct. til 1253 kr.

Samme anbefaling har Goldman Sachs påklistret NKT, i forbindelse med at banken har indledt dækning af kabelselskabet med et kursmål på 200 kr. NKT-aktien falder 1,4 pct. til 192,10 kr., hvilket øger årets kurstab til 32,2 pct.

Blandt de mindre selskaber er der fokus på Solar, der blandt andet sælger vvs-artikler.

Selskabet har fra morgenstunden offentliggjort regnskab for første kvartal, hvor omsætningen lød på 2,8 mia. kr., og driftsoverskuddet (EBITA) endte på 66 mio. kr., hvilket var nogenlunde på niveau med året før.

Selskabet fastholder forventningerne til hele året om en omsætning på 11,4 mia. kr. og et EBITA-overskud på 345 mio. kr. Solar-aktien stiger 0,5 pct. til 406,50 kr.

IC GROUP STIGER PÅ OPJUSTERING

Tøjkoncernen IC Group har opjusteret forventningerne til indtjeningen i regnskabsåret 2017/18, så selskabet nu sigter efter en overskudsgrad på 6 pct. mod tidligere 5 pct.

Opjusteringen skyldes, at en spareplan er blevet implementeret hurtigere end ventet. Investorerne belønner nyheden med en stigning på 2,5 pct. til 150 kr.

Fra den danske scene vil der senere tirsdag være regnskab fra it-selskabet Columbus, mens bryggeriet Royal Unibrew sidst på eftermiddagen er på banen med tal. Columbus-aktien ligger uændret i 15,40 kr., mens Unibrew-aktien stiger 0,2 pct. til 407,20 kr.

