Aktier: Zealand Pharma som overskrift på afventende handelsdag

Zealand Pharma vil sandsynligvis være i vælten, når dørene slås op på fondsbørsen fredag, efter at medicinalkoncernen torsdag aften indgik en salgsaftale til 205 mio. dollar.

Men ellers er der lagt op til et sidelæns aktiemarked, hvor investorerne vil holde øje med den uro, som bredte sig i Asien, men som sidst på den fjernøstlige handelsdag er aftaget igen.

Dagens vigtige nøgletal fra det amerikanske arbejdsmarked ventes til gengæld at få sidelinjen til at svulme som opholdssted for trippende markedsdeltagere.

»De europæiske aktiemarkeder ligger til at åbne uændret, men en eventuel udmelding fra Trump samt eftermiddagens jobrapport vil være i fokus hos investorerne i dag,« skriver Jyske Bank i et notat fredag morgen.

Wall Street lukkede torsdag med kursfald i især it-sektoren, men slutniveauet var knap så negativt som ved dansk lukketid.

De amerikanske aktiefutures har morgenen igennem vist en sivende tendens og ligger en lille times tid før åbning med fald på 0,1 pct., mens den tyske DAX-future samtidig indikerer en let positiv åbning.

Torsdag lukkede eliteindekset C25 i 1138,24 efter en stigning på 0,1 pct. i forhold til onsdagens slutniveau.

ZEALAND PHARMA I AFTALE TIL 205 MIO. DOLLAR

Zealand Pharma indgik sent torsdag en aftale om at sælge retten til fremtidige royalties og kommercielle milepæle fra diabetesmidlerne Soliqua og Lyxumia. Aftalen sikrer Zealand Pharma en betaling på 205 mio. dollar, som ventes betalt senere i september. Køber er Royalty Pharma.

Zealand Pharma lukkede torsdag uændret i 91 kr.

Forsikringskoncernen Tryg har været igennem regnearkene hos analytikerne i den britiske storbank Barclays. Det har resulteret i et løftet kursmål til 164 kr. fra 150 kr., mens anbefalingen fortsat lyder på »ligevægt«.

Tryg steg torsdag 0,3 pct. til 156,30 kr.

Kollegaen Topdanmark er ligeledes blevet kigget efter i sømmene af Barclays, som sænker kursmålet til 295 kr. fra 310 kr., mens anbefalingen »ligevægt« gentages.

Topdanmark lukkede torsdag i 272,20 kr. efter et fald på 0,5 pct.

Høreapparatkoncernen William Demant Holding har fået hævet kursmålet af Exane til 247 kr. fra 174 kr., uden at der er ændret ved anbefalingen »neutral«. Ændringen er dateret onsdag i denne uge.

WDH-aktien faldt torsdag 1,3 pct. til 251,80 kr.

RATETAL TIL MÆRSK

Mærsk kan med interesse holde øje med offentliggørelsen af denne uges rateudvikling målt på rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI). Den seneste tid har pilen generelt været opadgående, omend der i den seneste opgørelse var fald i indekset for containerfragt til Europa.

Mærsks B-aktie steg 1,1 pct. torsdag til lukkekursen 9256 kr.

Energiselskabet Ørsted vil på trods af ambitioner om at komme ud i verden stadig have Europa som sit hovedfokus, så langt ud øjet rækker. Det fortalte administrerende direktør Henrik Poulsen ved et arrangement i England torsdag.

Aktien i Ørsted steg samtidig 1,1 pct. til 399,30 kr.

Novo Nordisk har ifølge Børsen brugt tæt på 100 mio. kr. på tv-reklamer i USA i august for at promovere diabeteskoncernens nye væksthåb Ozempic.Om det giver pote vil tiden vise.

Aktien i Nov Nordisk steg torsdag 0,1 pct. til 306,85 kr.

SAS har ifølge Berlingske Business svært ved at lægge budgetter på grund af en kraftigt svingende svensk krone, der gør udgifterne utilregnelige.

SAS faldt 0,3 pct. til 15,80 kr. i København torsdag.

Pandora og smykkeentreprenøren Jesper »Kasi« Nielsen årelange strid skal afgøres af en voldgiftsret. Jesper Nielsen kræver ifølge Jyllandsposten over 1,4 mia. kr. af Pandora.

Pandora lukkede i 391,60 kr. torsdag efter en stigning på 0,9 pct.

