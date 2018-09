Aktier: Zealand Pharma kan tage endnu en runde på stille dag

Tirsdag morgen peger de amerikanske futures på de ledende indeks op med plusser på op til 0,3 pct. efter en forholdsvis positiv mandag. Og også futuren på det tyske DAX-indeks stiger med 0,1 pct. inden børsen åbner. Mandag faldt det samlede eliteindeks 0,1 pct. til 1135,44.

Zealand Pharma er de seneste to handelsdage steget med over 21 pct. i kursværdi, hvoraf de 4,7 pct. stammer fra mandag, hvor aktien endte i 111 kr.

Medvinden til aktien er kommet i forbindelse med, at Zealand Pharma i sidste uge kunne meddele, at det har solgt royalty- og milepælsrettighederne til diabetesmidlerne Soliqua og Lyxumia. Aftalen sikrer det danske selskab 205 mio. dollar - svarende til godt 1,3 mia. kr. - og køberen er amerikanske Royalty Pharma.

Oveni har Danske Bank løftet kurmålet til 147 kr. fra 135 kr., mens anbefalingen fortsat lyder på "køb", viser data fra Bloomberg News.

SAGAEN OM HVIDVASKEN FORTSÆTTER

Den interne undersøgelse om den estiske hvidvasksag fra Danske Bank vil være færdig næste onsdag, oplyste banken mandag. Men allerede tirsdag kan Berlingske Business fortælle, at ansatte i Danske Banks skandaleramte filial i Estland fik udbetalt en kontant bonus i 2014 kort tid efter alvorlige advarsler om hvidvaskproblemer.

Danske Bank faldt 2,9 pct. til 171,80 kr. mandag.

Og Carlsberg har fået ændret sit kursmål - i nedadgående retning - af finanshuset Berenberg. Kursmålet er reduceret til 710 kr. fra 750 kr., mens anbefalingen fortsat er "hold", fremgår det af Bloomberg.

Carlsberg-aktien lukkede mandagens aktiehandel uændret i 774,20 kr. under relativ lav omsætning.

B&O HAR HØRT NYT FRA KONKURRENT

Struerselskabet Bang & Olufsen, der steg 1,6 pct. til 155,80 kr. mandag, har fået konkurrentnyt fra amerikanske Sonos, der producerer trådløse højttalersystemer.

Sonos offentliggjorde mandag et regnskab, der viste en svag indtjening, selv om omsætningen var højere end ventet. Det sendte Sonos-aktien ned med hele 13,1 pct. på eftermarkedet i USA mandag.

Også blandt sidepapirerne steg biotekselskabet Bioporto med markante 58,9 pct. til 5,29 kr. mandag. Stigning kom, efter at amerikanske Maxim Group indledte dækning af aktien med den positive anbefaling »køb« og et kursmål på 3 dollar - svarende til 19,32 kr.

Og så er Roblon, der laver fibermaterialer til den optiske kabelfiberindustri, klar med regnskab for tredje kvartal i det skæve regnskabsår 2017/18. Selskabet venter i 2017/18 en omsætning i niveauet 235 mio. kr. og et resultat før skat omkring 20 mio. kr. for de fortsættende aktiviteter.

En aktie i Roblon steg 2,3 pct. til 265 kr.

Mandag aften efter børslukketid kom Speas, der investerer i selskaber gennem private equity fonde i Norden, med regnskab for andet kvartal. Det viste et overskud på 9,8 mio. kr., og det er under niveauet på 10,2 mio. kr., som selskabet kunne fremvise på den post i samme kvartal sidste år.

Aktien faldt 1,8 pct. til 4500 kr. mandag.