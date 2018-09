Aktier: Zealand løber med opmærksomheden efter rettighedssalg

Der er positiv stemning blandt de danske aktier fredag formiddag, hvor den største bevægelse skal findes blandt sidepapirerne.

Her brager Zealand Pharma nemlig til vejrs efter et salg af retten til royalties og milepæle for to lægemidler, der sælges af franske Sanofi, torsdag aften.

Generelt er humøret også til den positive side blandt de danske aktier, der dermed går lidt i mod strømmen i USA torsdag aften og Asien fredag morgen. Her var der nemlig kursfald efter fornyet nervøsitet.

Nervøsiteten kan have været afledt af uroen på de nye markeder - emerging markets - og spænding omkring de næste skridt i den verserende handelskonflikt mellem USA og Kina.

Stemningen i Danmark - hvor C25-indekset sidst på formiddagen stiger med 0,4 pct. til 1142,72 - er også bedre end i det øvrige Europa, hvor de fleste større indeks falder moderat.

ZEALAND BELØNNES FOR FRASALG

Zealand Pharma er den helt klare højdespringer fredag efter selskabets salg af royalty- og milepælsrettighederne til diabetesmidlerne Soliqua og Lyxumia.

Aftalen sikrer det danske selskab 205 mio. dollar - svarende til godt 1,3 mia. kr. - og køber er amerikanske Royalty Pharma.

I forbindelse med modtagelsen af salgssummen vil en udestående royalty-obligation på 24,7 mio. dollar blive indfriet, hvorefter Zealand Pharma vil være gældfri.

Det har vakt begejstring hos blandt andet Handelsbanken, der efterfølgende har løftet sin anbefaling af Zealand til "køb" fra "reducer". Samtidig er kursmålet skruet op med små 40 pct. til 130 kr.

Aktien stiger med 12,3 pct. til 102,20 kr.

FLERE ANALYSEÆNDRINGER I MEDICINALSEKTOREN

Blandt medicinalselskaberne er der også en smule opmærksomhed til både Lundbeck og Novo Nordisk, der har været en tur gennem analytikernes regneark.

For Lundbecks vedkommende har SEB løftet sin anbefaling til "hold" fra "sælg", mens kursmålet er hævet til 380 kr. fra 370 kr.

Også Nordea har kigget nærmere på Lundbeck-aktien. Her er kursmålet omvendt sænket til 320 kr. fra 334 kr., uden at der er ændret ved anbefalingen "sælg".

Amerikanske Jefferies har desuden sænket sit kursmål for Novo Nordisk til 310 kr. fra 320 kr., mens anbefalingen "hold" holder ved.

Lundbeck stiger med 0,4 pct. til 370 kr., mens Novo løftes med 0,4 pct. til 308 kr.

VESTAS FÅR LILLE INDISK ORDRE

I toppen af C25-indekset er det desuden flest defensive aktier, der trækker læsset. Her stiger papirer som Bavarian Nordic, Novozymes og William Demant Holding med mellem 1,4 pct. og 1,6 pct.

For William Demant Holding, der topper eliteindekset, har begejstringen formentlig rod i et løftet kursmål hos franske Exane BNP Paribas, der har skruet op til 247 kr. fra 174 kr., mens anbefalingen stadig er "neutral".

Vindmølleproducenten Vestas, der er mere cyklisk af natur, stiger dog også pænt - med 0,9 pct. til 434 kr. Vestas kan glæde sig over en lille ordre i Indien på 20 megawatt (MW).

Med i aftalen er også en serviceaftale på ti år i klassen AOM 5000.

Ingredienskoncernen Chr. Hansen startede fredagen med et kursfald på over 2 pct., men har siden stabiliseret sig og nøjes nu med et fald på 0,3 pct. til 620,60 kr.

Faldet kan hænge sammen med en historie i britiske The Guardian, hvor der bliver sået tvivl om den positive effekt af probiotika i forhold til tarmsundhed. Salget af probiotika udgør en væsentlig del af den samlede omsætning hos ingrediensselskabet Chr. Hansen.

Blandt de mindre papirer har luftfartsselskabet SAS desuden serveret trafiktal for august. I årets sidste sommermåned fløj SAS med 2,8 mio. passagerer, mens trafikvæksten målt på antal fløjne passagerkilometer (RPK) var 5 pct.

SAS oplyser endvidere, at den valutajusterede yield, der er et udtryk for billetprisudviklingen, viste et fald på 1,0 pct. for måneden.

Aktien falder med 0,6 pct. til 15,70 kr.

