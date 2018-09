Aktier: Zealand brager til vejrs i smånervøst aktiemarked

Det danske aktiemarked tager hul på ugens sidste handelsdag med små udsving. Uden for eliteindekset, C25, er der særlig interesse for Zealand Pharma efter salg af rettigheder.

Vendes blikket mod C25-indekset, ligger det en lille halv time inde i fredagens handel 0,1 pct. højere i 1139,66. Dermed går det imod den udvikling fra USA og Asien, hvor der efter dansk børslukning torsdag har været overvejende kursfald.

Nervøsiteten kan have været afledt af uroen på de nye markeder - emerging markets - og spænding omkring de næste skridt i den verserende handelskonflikt mellem USA og Kina.

Blandt selskaberne herhjemme er der særlig fokus på Zealand Pharma, efter at biotekselskabet sent torsdag indgik en aftale om at sælge retten til fremtidige royalties og kommercielle milepæle fra diabetesmidlerne Soliqua og Lyxumia. Aftalen sikrer Zealand Pharma en betaling på 205 mio. dollar, som ventes betalt senere i september. Køber er Royalty Pharma.

»Selv om beløbet er mindre, end investorerne for et par år siden havde håbet på, da Zealand Pharma indgik en licensaftale med Sanofi, er det alligevel en handel, som vil vække glæde, og som investorerne vil påskønne med potentielt en større kursstigning i dagens aktiemarked,« skrev investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet i en kommentar op til markedsåbning.

Fredag morgen er investorerne da også begejstrede, og de sender Zealand Pharma-aktien op med 12,1 pct. til 102 kr.

FLERE ANALYTIKERÆNDRINGER

Inden for medicinalsektoren har Lundbeck fået hævet anbefalingen af SEB til »hold« fra »sælg«, mens kursmålet er løftet til 380 kr. fra 370 kr. Også Nordea har kigget nærmere på Lundbeck-aktien. Her er kursmålet omvendt sænket til 320 kr. fra 334 kr., uden at der er ændret ved anbefalingen »sælg«.

Lundbeck-aktien stiger 0,1 pct. til 368,90 kr.

Fra medicinalbranchen har Novo Nordisk desuden fået sænket sit kursmål af Jefferies til 310 kr. fra 320 kr., uden at der er pillet ved anbefalingen »hold«. Novo-aktien lægger fra land med et fald på 0,3 pct. til 306,05 kr.

I forsikringssegmentet har Barclays set nærmere på Tryg og Topdanmark. Det har for Trygs vedkommende kastet et løftet kursmål af sig, så det nu lyder på 164 kr. mod før 150 kr., mens Topdanmark omvendt får sænket sit kursmål til 295 kr. fra 310 kr. Begge aktier får gentaget den neutrale anbefaling »ligevægt«.

Tryg-aktien stiger 0,1 pct. til 156,50 kr., mens Topdanmark-aktien bakker med 0,4 pct. til 271 kr.

Medicovirksomheden Coloplast startede med at falde mere end 2 pct. uden umiddelbare bagvedliggende nyheder, men siden har aktien stabiliseret sig til et fald på 1 pct. til 659,60 kr.

Også Chr. Hansen startede med et kursfald på over 2 pct. for derefter at nøjes med et tab på 0,6 pct. til 619 kr. Det kan hænge sammen med en historie i The Guardian, hvor der bliver sået tvivl om den positive effekt af probiotika i forhold til tarmsundhed. Salget af probiotika udgør en væsentlig del af den samlede omsætning hos ingrediensselskabet Chr. Hansen.

Høreapparatkoncernen William Demant Holding har fået hævet kursmålet af Exane til 247 kr. fra 174 kr., uden at der er ændret ved anbefalingen »neutral«. Ændringen er dateret onsdag i denne uge. Fredag stiger aktien 1 pct. til 254,40 kr.

RATEPRISERNE FALDER

Mærsk kan med interesse notere sig, at den seneste uges opgørelse over den globale rateudvikling målt på rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) er faldet 1,9 pct. Det kommer efter en periode, hvor pilen ellers generelt har peget op for ratepriserne.

B-aktien i den lyseblå transportkoncern falder 0,1 pct. til 9246 kr.

SAS, som senere på dagen kommer med sin seneste trafikstatistik, går op med 0,1 pct. til 15,82 kr. Torsdag kunne konkurrenten Norwegian melde om fortsat stor trafikvækst i den forgangne måned.

Endelig kan det læses om Pandora i Jyllands-Posten, at den længerevarende strid mellem smykkeselskabet og smykkeentreprenøren Jesper »Kasi« Nielsen skal afgøres af en voldgiftsret. Ifølge avisen kræver Jesper Nielsen over 1,4 mia. kr. af Pandora. Aktien stiger 0,7 pct. til 394,40 kr.

/ritzau/FINANS