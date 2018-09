Aktier: Zalando ramt af varmen - investorerne er iskolde

Aktien i den tyske internetbaserede tøjsælger Zalando tager turen ned tirsdag middag. Det sker efter den anden nedjustering af forventningerne til salget på bare seks uger.

Det er sommerens usædvanligt varme vejr i det vestlige og nordlige Europa, der har påvirket efterspørgslen. Det varme vejr fortsatte i august og ind i september, og Zalando måtte derfor give højere rabatter for at lokke kunderne til at handle på nettet.

Aktien falder 11,9 pct. i middagshandlen og er dermed den mest faldende i det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks.

Samlet stiger indekset en smule - med 0,1 pct. I Storbritannien stiger FTSE 100-indekset med 0,2 pct., og det gør også det tyske DAX-indeks samt Frankrigs CAC 40.

Dermed preller den seneste udvikling i handelsstriden mellem USA og Kina af på investorerne. Her har USA's præsident, Donald Trump, ellers lovet nye tariffer på kinesiske varer, og Kinas regering er klar til at svare igen.

»Det er en lidt underlig reaktion. Nogle investorer ser ud til allerede at have indpriset Trump-regeringens meddelelse,« vurderer Ayako Sera, der er strateg ved Sumitomo Mitsui Trust Bank, over for Bloomberg News.

Ifølge det finansielle nyhedsbureau kan den positive reaktion skyldes, at Trump venter med at finde de højeste tariffer frem, og at der er dermed er plads til forhandlinger mellem parterne.

I første omgang vil import for i alt 200 mia. dollar vil blive pålagt yderligere 10 pct. told fra på mandag, mens niveauet stiger til 25 pct. fra 1. januar.

/ritzau/FINANS