Aktier: William Demant og Unibrew topper positivt marked

USA og Kina har fredag hver især har indført told på varer for 34 mia. dollar, men på aktiemarkedet er reaktionen til at overse, og C25-indekset ligger 0,6 pct. højere i 1100.

- Vi vidste, at handelskrigen ville starte officielt i dag, og der er ikke kommet noget yderligere, så derfor sætter det sig ikke rigtigt. Men markedet følger situationen meget tæt, for billedet kan hurtigt ændre sig, siger Tue Østergaard, der er aktiechef i ABG Sundal Collier.

WDH FÅR TYSK SKULDERKLAP

Høreapparatselskabet William Demant er øverst i C25-indekset, da Deutsche Bank har hævet kursmålet fra 260 kr. til 285 kr., og det er ifølge Bloomberg det højeste blandt de 28 analytikere, der dækker selskabet. Aktien stiger 4,1 pct. til 265,80 kr., hvilket vil være rekord, hvis det holder dagen ud.

Royal Unibrew er også med i toppen af markedet, efter at bryggeriet har offentliggjort planer om at købe den franske virksomhed Etablissements Geyer Fréres, som producerer læskedrikke under mærker som Lorina, Purethé og Infreshhh. Aktien stiger 1,6 pct. til 510 kr., som er tæt på rekordterræn.

- Markedet sætter pris på det, fordi Unibrew tidligere har vist sig at være rigtig god til at købe virksomheder og få integreret dem relativt hurtigt, siger Tue Østergaard.

Mærsk er i bunden af indekset med et kursfald 1 pct. til 7310 kr. Der er fredag offentliggjort tal for priserne på containerfragt, og de faldt 0,5 pct. i den forgangne uge, viser rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI).

Desuden har selskabet fået sænket kursmålet hos både Jefferies og Kepler Cheuvreux, der begge holder fast i deres købsanbefaling.

- I takt med at handelskrigen kommer i gang, så begynder der at komme mere og mere tvivl om, hvorvidt Mærsk kan blive nødt til at nedjustere forventningerne, siger Tue Østergaard.

UDLANDET PRESSER PANDORA OG DANSKE

Pandora, der havde en hård torsdag med et kursfald over 4 pct., har fået sænket kursmålet hos ABG Sundal Collier til 750 kr. fra 820 kr. Aktien falder 0,1 pct. til 419,60. kr. og er i år faldet små 40 pct.

Danske Bank har de seneste dage været presset af afsløringer i bankens hvidvasksag, som ifølge Berlingske Business kan være dobbelt så stor som hidtil antaget og dermed på mindst 53 mia. kr.

SEB har sænket kursmålet til 287 kr. fra 251 kr. og gentaget anbefalingen "køb". Onsdag og torsdag faldt aktien samlet små 4 pct., mens dykket fredag er på 0,3 pct. til 191,65 kr.

- For både Danske Bank og Pandora er det et enormt udenlandsk salgspres, som vi ser trykke aktierne, siger Tue Østergaard.

Vestas har vundet en ordre på 72 megawatt (MW) i Kina, der skal leveres i første halvdel af 2019. Aktien stiger 0,2 pct. til 385,70 kr.

SAS har offentliggjort trafikstatik for juni, der viste en passagervækst på 2,8 pct., mens billetpriserne steg 2 pct. Aktien stiger 1 pct. til 12,32 pct.