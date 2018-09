Aktier: William Demant i hopla topper positivt C25-indeks

»Markedet tager det positivt, at William gør det her og kan helt klart se nogle muligheder i, at selskabet overtager den ene halvdel af callcenter og gaming-headset. Meddelelsen var ude tirsdag, men det er stadig det, den handles op på.«

Selskabet fortsatte i august sin fremdrift hos den offentlige amerikanske salgskanal Veterans Affairs (VA), der tilpasser høreapparater til militærveteraner. Og det danske selskab har øget sin markedsdel i august til 19,7 pct. fra 18,9 pct. måneden før og er nu den næststørste leverandør i kanalen.

Det er dog tirsdagens historie om, at WDH afslutter sit joint venture med Sennheiser Communications, som det har med headsetproducenten Sennheiser, som aktien onsdag handles op på, fortæller chefaktiehandler Mads Zink fra Danske Bank.

»Markedet tager det positivt, at William gør det her og kan helt klart se nogle muligheder i, at selskabet overtager den ene halvdel af callcenter og gaming-headset. Meddelelsen var ude tirsdag, men det er stadig det, den handles op på,« vurderer han.

POSITIVE VINDE FRA USA OG EUROPA

Det danske eliteindeks er i positivt land onsdag, hvor det stiger med 0,6 pct. til 1134,87. Samme tendens findes på tværs af Europa - for eksempel stiger det tyske Dax-indeks med 0,6 pct. - og det er en af grundene til stigningen herhjemme, fortæller Zink.

»Det er den samme trend, vi ser hele vejen rundt. USA havde en positiv dag tirsdag, de europæiske aktier er åbnet positivt onsdag, og aktierne ligger bare en smule positivt.«

»Nogle af de sektorer, der stiger pænt i Europa, er tunge i Danmark, så det er måske derfor, at Danmark stiger så relativt pænt,« vurderer han.

I hælene på WDH i toppen af indekset ligger Mærsk-aktierne. B-aktien stiger med 2,3 pct. til 8974 kr., mens A-aktien ligeledes stiger med 2,3 pct. til 8395 kr. Ifølge Mads Zink rebounder aktien oven på tirsdagens fald, hvor aktierne faldt 3,1 og 3,5 pct.

Onsdag er det dog også kommet frem i Shippingwatch, at Mærsk i næste uge vil offentliggøre en ændring i organisationen, så logistikselskabet Damco bliver lagt under Maersk Line.

HÅRD DAG PÅ BANKKONTORET

I den anden ende af eliteindekset er Danske Bank at finde med et fald på 1,1 pct. til 168,80 kr. Jyske Bank-aktien er ligeledes at finde i bunden med et fald på 0,3 pct. til 315,70 kr. Globalt set har bankerne en hård dag, fortæller Mads Zink.

»Bankerne i Europa er i minus onsdag, så det er en global tendens, hvor der er lidt sektorrotationen, og man trækker sig ud af bankerne for at gå over i nogle lidt mere defensive aktier,« siger chefaktiehandleren.

Onsdag er det kommet frem, at Europa-Kommissionen er på vej med nye foranstaltninger, der lægger op til, at myndighederne på tværs af grænser kan bekæmpe hvidvask mere effektivt.

Forslaget kommer i forlængelse af flere europæiske bankskandaler. En af dem er i Danske Bank, hvor store milliardbeløb ifølge interne undersøgelser skal være blevet vasket hvide i en estisk filial.

UDEN FOR C25

Uden for eliteindekset har Zealand Pharma en god dag. Den amerikanske investeringsbank Morgan Stanley vil igen til at dække selskabets amerikanske notering. Den har fået en positiv "overvægt"-anbefaling og et kursmål på 29 dollar.

Zealand-aktien stiger med 3,8 pct. til 116,20 kr.

Blandt de mest stigende aktier ligger også Roblon, der tirsdag opjusterede sine strategimål. Virksomheden sigter nu efter en gennemsnitlig årlig omsætningsvækst på minimum 15 pct. mod tidligere 7 pct. frem mod 2021. Aktien stiger 2,4 pct. til 295 kr.

I den modsatte ende ligger Bioporto med et kursfald på 16 pct. til 4,38 kr. Mandag fik aktien et markant kursløft på hele 59 pct. i kølvandet af en analyse fra den amerikanske investeringsbank, Maxim, der satte et kursmål langt over markedskursen.

Senere onsdag kan investorerne se frem til trafikstatistik fra Københavns Lufthavne.