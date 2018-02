Aktier: William Demant, Genmab og ISS i fokus i grønt marked

. Fredag blev en god dag på det danske aktiemarked, som dagen skred frem og torsdagens regnskaber fra William Demant og ISS påvirkede dagens handler på hver sin måde. William Demant og Genmab endte i toppen og ISS i bunden.

Meningerne i markedet er delte om William Demant.

I Jyske Bank er senioraktiehandler Martin Munk forundret over, at aktien fortsatte op, da værdisætningen er meget høj og for høj efter bankens vurdering.

Det siger han til Ritzau Finans.

Chefaktiehandler i Danske Bank Mads Zink vurderer derimod, at aktien har godt momentum, omend han anerkender, at den ikke er billig, men endnu heller ikke for dyr.

- William Demant leverede flot. En organisk vækst på 12 pct. har vi ikke set i syv år, konstaterer han.

- Men trods det, virker det som om, at det gode momentum fortsætter, og jeg vurderer, at det er for tidligt til at tage profit.

WDH-aktien lukkede 4,5 pct. højere i rekorden 220 kr.

GENMAB FORTSATTE TIL VEJRS

Genmab, der blev belønnet fyrsteligt torsdag med en stigning på knap 18 pct. for sit regnskab, fortsatte til vejrs med en stigning på 3,4 pct. til 1241 kr.

Biotekselskabet gjorde torsdag markedets bekymringer over en mulig skuffende prognose for 2018 til skamme.

Sådan lød vurderingen fra Sydbank-analytiker Søren Løntoft Hansen, efter at selskabet oplyste, at det regner med, at salget af midlet mod knoglemarvskræft, Darzalex, passerer 2 mia. dollar i år.

ISS' BUNDPLACERING UNDREDE

Ejendomsservicekoncernen ISS endte i bunden af C25 med et fald på 3,1 pct. til 228,20 kr. Torsdag steg aktien dog 5,6 pct.

- Den bør ikke komme længere ned herfra, vurderer Mads Zink, der fremhæver, at Danske Bank fortsat anbefaler "køb" og ser aktien som en god investeringscase.

Det samme gør Jyske Bank.

- Vi ser et godt langsigtet potentiale i aktien og anerkender dens defensive kvaliteter, siger Martin Munk.

Fredag meddelte ISS, at det har solgt sin anlægsgartnervirksomhed i Storbritannien og overfører de 1100 medarbejdere til køberen.

UNDERLIGGENDE GOD STEMNING i C25

Generelt var der god stemning på markedet hjulpet og understøttet af en positiv åbning i USA.

Det danske eliteaktieindeks, C25, endte ugen 0,8 pct. højere i indeks 1152,76. Sidste fredag lukkede indekset i 1142,49.

Mads Zink vurderer, at det har været en stærk regnskabssæson i USA, og at den danske regnskabssæson har været fornuftigt.

- Underliggende er der stadig positivt momentum i aktierne, men jeg kan ikke afvise skvulp på den videre vej, siger han.

TENNANT AFVISTE FUSION MED NILFISK

Uden for C25 faldt Nilfisk pænt tilbage efter torsdagens udmelding fra amerikanske Tennant, der afviste en fusion med Nilfisk. Dermed afvises et forslag fra en kapitalfond, der er storaktionær i Nilfisk og også ejer en mindre post i Tennant.

Nilfisk faldt 8,6 pct. til 310 kr.

- Derfor skal fusionspræmien pilles ud af modellerne, men det er lidt overraskende, at den falder så meget. Det havde jeg ikke set, siger Mads Zink, mens Martin Munk konstaterer, at den stigning som udmeldingen gav i sin tid nu er væk, "hvilket den vel også skal være".

NOVO FÅR FOR LIDT

Aktierne i Novo Nordisk steg 1 pct. til 323,70 kr.

Mads Zink vurderer, at aktien burde få lidt mere opmærksomhed efter de første meget positive forsøgsresultater torsdag for oral Semaglutid.

- Forsøgsresultaterne var stærke, og vi kommer formodentlig til at se samme tendens i de efterfølgende forsøg, vurderer Mads Zink, der ser en mulighed for, at de kan blive "én lang sejrsrunde" for Novo Nordisk.

Det undrer ham, at Novo Nordisk ligger 9 pct. lavere end for fire uger siden, mens det europæiske farma-indeks "kun" er faldet 5 pct.

Siden da har selskabet blandt andet meddelt, at GLP-1-analogen Ozempic er blevet optaget på den amerikanske indkøbsforening Express Scripts nationale tilskudsliste, der gælder for en lang række sygekasser i 2018. Og der er kommet de nævnte positive data fra første forsøg med oral Semaglutid.

MÆRSK STEG ENDELIGT

Efter nogle dag med fald var Mærsk-aktierne i fin form. B-aktien steg 1,7 pct. til 10.040 kr.

- Den har haft det hårdt siden kaptialmarkedsdagen i tirsdags, og vi mener den er attraktivt prissat på det nuværende niveau, siger Martin Munk.

Før kapitalmarkedsdagen i tirsdags kostede aktien 10.900 kr., og torsdag lukkede den i 9874 kr. efter tre dage med fald.

ROBLON SOLGTE UD

Roblon steg 4,6 pct. til 342 kr.efter at have meldt om salg af den største del af forretningsdivisionen Engineering til Erhvervsinvest. Ifølge aftalen sker afslutningen af transaktionen den 14. marts i år.

Planen er i stedet at styrke segmentet Industriel Fiber, oplyser Roblon i en meddelelse til fondsbørsen.

/ritzau/FINANS