Aktier: WDH og Mærsk trykker stærkt faldende marked

William Demant falder 3,2 pct. til 221,2 kr., mens Mærsk A-aktien falder 2,7 pct. til 8630 kr., og Mærsk B falder 2,5 pct. til 9104 kr.

C25-indekset ligger 1,2 pct. nede i indeksniveau 1096,23 kort efter handelsstart.

USA's præsident, Donald Trump, underskrev torsdag et memorandum, der pålægger told på op til 60 mia. dollar på import fra Kina, efter en 30-dages høringsperiode.

Investorerne frygter, at de amerikanske tiltag vil eskalere til en handelskrig med potentielt alvorlige konsekvenser for hele den globale økonomi, og fra Beijing opfordres USA fredag til at "trække sig tilbage fra afgrunden", mens det understreges, at Kina ikke er bange for at tage kampen op.

INTERNATIONAL TRANSPORT I SØGELYSET

Mærsk kan blive påvirket, efter at Kina har valgt at svare igen på Trumps seneste tiltag med et løfte om at slås til det sidste, hvis en handelskrig bryder ud i lys lue. Samtidig er de ugentlige SCFI-tal endnu engang dykket. Denne gang er rateindekset Shanghai Containerized Freight Index faldet til 646,59 fra 675,46. Indekset har haft en nedadgående tendens over de seneste seks uger. Det fremgår af data fra Shanghai Shipping Exchange, der opgør indekset.

DSV er også afhængig af international transport, og selv om hovedvægten af aktiviteterne ligger i Europa, opererer transportkoncernen i 80 lande globalt. DSV-aktien falder 1,6 pct. til 471,3 kr. fredag morgen.

FLSmidth kan også komme i søgelyset, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, har tændt yderligere op under frygten for en handelskrig. Donald Trumps underskrift påvirkede allerede torsdag blandt andet FLSmidth-kunden Caterpillar, der blev sendt ned med 5,7 pct. på Wall Street.

FLSmidth-aktien handles 1,2 pct. lavere kort efter handelsstart i 389,2 kr.

UDBYTTE OG ÆNDREDE KURSMÅL

Novo Nordisk udbetaler udbytte fredag, og der går derfor 4,85 kr. fra aktiekursen. Samtidig har finanshuset Liberum indledt dækning af aktien med anbefalingen hold og et kursmål på 320 kr.

Novo Nordisk får desuden skåret i sit kursmål af Jefferies, så det nu lyder på 315 kr. Det skriver Reuters. Ifølge data fra Bloomberg News var kursmålet tidligere på 355 kr. og anbefalingen på "hold". Reuters oplyser ikke, om der er sket ændringer på anbefalingssiden.

Aktien i Novo Nordisk falder 1,4 pct. til 293,7 kr. fredag morgen.

Høreapparatproducenten William Demant har fået sænket anbefalingen til undervægt fra ligevægt af Morgan Stanley. I samme omgang vælger finanshuset at hæve kursmålet til 208 kr. fra 177 kr.

Ingredienskoncernen Chr. Hansen har fået snittet 45 kr. af kursmålet, så det nu er 545 kr. Det er den schweiziske storbank UBS, der har haft fat i regnearket, der dog ikke har givet anledning til ændringer i anbefalingen neutral.

Aktien falder 0,6 pct. til 516,8 kr. efter kort tids handel.