Aktier: WDH og Lundbeck tager hver sin ende af fladt marked

. William Demant Holding og Lundbeck har fordelt top og bund mellem sig i tirsdagens danske aktiehandel, der ligger stort set fladt sammenlignet med seneste markedslukning.

Ved middagstid tirsdag stiger det danske eliteindeks, C25, med marginale 0,04 pct. til indeks 1148,25. Dermed præsterer det danske marked en spids bedre end i de større europæiske lande, hvor der i eksempelvis Tyskland og Frankrig er fald målt på de ledende indeks, mens der i England bliver noteret små stigninger.

Herhjemme er William Demant Holding med til at presse C25-indekset, da høreapparatkoncernen falder 9,3 pct. til 233,60 kr. Det sker efter en handelsopdatering for de første godt fire måneder af 2018, hvor den stærke vækst ifølge selskabet selv er fortsat, og hvor forventningerne til helåret er fastholdt.

At aktien derfor skal falde så meget, hænger formentlig ikke kun sammen med handelsopdateringen, vurderer Mads Zink, der er chefhandler i Danske Bank.

- Der var nok nogen, der havde spekuleret i, at der kunne komme en opjustering fra dem sammen med handelsopdateringen. Det kom der ikke, og vi havde heller ikke forventet, at der ville komme en opjustering.

- Men jeg tror, at man skal se det i lyset af, at aktien virkelig har været stærk op til. Og markedet tolkede det ikke som om, at der var noget i den her handelsopdatering, der gav krudt til yderligere stigninger, og det skuffede nogle, siger Mads Zink.

Til gengæld ser investorerne ikke særligt skuffede ud, når det kommer til medicinalselskabet Lundbeck, der har præsenteret regnskab for første kvartal.

På hovedposterne var der kun positive overraskelser sammenlignet med analytikernes forventninger, og derfor bliver det også vurderet til at være fortjent, at aktien stiger, som den gør.

- Det var et meget stærkt resultat, som Lundbeck var ude med. Salget var bedre, end markedet havde ventet, ligesom det var tilfældet for driftsoverskuddet, siger Mads Zink.

Lundbeck, der holder fast i sine forventninger til helåret, stiger med 5,2 pct. til 391,40 kr.

Senere tirsdag kommer der også regnskab for første kvartal fra biotekselskabet Genmab, som op til dette regner med en omsætning i intervallet 2700-3100 mio. kr. og et driftsoverskud på 1300-1500 mio. kr. for hele 2018.

Før regnskabet har Genmab oplyst, at det har fået godkendt kræftmidlet Darzalex som førstebehandling af knoglemarvskræft i USA. Dette var dog ventet i markedet, og på den baggrund reagerer aktien også relativt roligt med en stigning på 0,4 pct. til 1298,50 kr.

- Det var fuldstændig ventet. De kommer med regnskabstal efter lukketid i dag, og det er der, at al fokus er rettet hen, siger Mads Zink.

Blandt sidepapirerne er der kommet regnskab for andet kvartal fra Gabriel, som benytter lejligheden til at løfte forventningerne til helåret. Aktien reagerer ved at stige 3,6 pct. til 626 kr.

Endelig er der lidt analytikerændringer. Eksempelvis har SEB løftet sin anbefaling af Alm. Brand til "køb" fra "sælg" og sat kursmålet op til 71,70 kr. fra 65 kr. Aktien stiger efterfølgende 2,9 pct. til 64,70 kr.

ALK-Abelló har fået sænket anbefalingen af Danske Bank til "hold" fra "køb". Kursmålet er dog hævet til 935 kr. fra 900 kr., og aktien reagerer med et plus på 0,9 pct. til 974 kr.

Slutteligt har Simcorp fået sænket anbefalingen til "reducer" fra "akkumuler" af Handelsbanken, der justerer kursmålet 5 kr. op til 450 kr. Aktien falder med 1,6 pct. til 454,40 kr.

/ritzau/FINANS