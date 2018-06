Aktier: WDH og GN trækker indekset frem inden rentemøde i Fed

C25-indekset stiger 0,3 pct. til 1124,32, hvor lige over halvdelen af aktierne i C25-indekset handles med gevinster.

Tirsdag i London holdt William Demant kapitalmarkedsdag, der var uden store overraskelser. Aktien lukkede tæt på uændret tirsdag, men onsdag ved middagstid vinder den lidt terræn. Investorerne blev bekræftet i, at aktien gør det godt i forhold til sektoren, vurderer chefhandler i Danske Bank Mads Zink.

»Der kom ikke rigtig noget nyt frem, men de bekræftede, hvorfor aktien handlede på en præmie i forhold til sektoren. De sagde også, at de håber, at kunne øge deres langsigtede markedsandel i høreapparater til over 30 pct.,« siger Mads Zink til Ritzau Finans.

William Demant-aktien stiger 2,8 pct. til 251 kr.

GN Group, der også laver høreapparater under navnet GN Hearing, ligger ligeledes med i toppen. Det er uden specifikke selskabsnyheder. Ifølge Mads Zink kan det være William Demant, der trækker GN-aktien lidt med op, da det er lidt fokus på hele sektoren. Aktien stiger 2 pct. til 254,70 kr., og holder kursen til klokken 17, vil det være den højeste lukkekurs for GN Group nogensinde.

BAVARIAN I BUND OG AFTALE TIL SAS

I den anden ende af indekset ligger Bavarian Nordic. Der er ikke nyheder på selskabet, og Mads Zink vurderer, at det er lidt tilfældigt, at den ligger der i dag. Han tilføjer, at der har været lidt udenlandsk salgsinteresse i aktien, hvilket gør, at den falder.

Bavarian falder 1,2 pct. til 202,70 kr. onsdag middag.

Det skandinaviske luftfartsselskab SAS har forlænget sit samarbejde med charterselskabet Apollo, så SAS til næste sommer også kommer til at flyve Apollos kunder fra Skandinavien til forskellige europæiske destinationer.

Aftalen har en værdi på omkring 1 mia. svenske kr., oplyser SAS i en meddelelse onsdag morgen.

Aftalen mellem SAS og Apollo betyder, at luftfartsselskabet kommer til at flyve størstedelen af charterselskabets ture ud i Europa til næste sommer. Det indebærer, at SAS kommer til at flyve Apollos kunder fra 20 steder i Danmark, Sverige og Norge til 30 destinationer rundt om i Europa. SAS-aktien falder 0,2 pct. til 13,66 kr.

Uden for C25 er der en fin stigning til rederiet DFDS. Ved middagstid stiger aktien 3,8 pct. til 414,40 kr. Danske Banks chefhandler pointerer, at det er udenlandske investorer, der handler aktien op.

FOKUS RETTET MOD RENTEMØDE

På de store linjer forventes markedet at være afventende frem mod aftenens rentemøde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, der slutter klokken 20.

Før afrundingen af mødet virker en renteforhøjelse til at være skåret i granit, da 92 ud af 92 adspurgte økonomer ifølge Bloomberg News regner med, at renten bliver hævet 25 basispoint til 1,75-2,00 pct.

»Det er ventet, at den bliver hævet i dag. Det er også ventet, at der kommer en rentestigning yderligere i år. Vi kommer ikke til at se en markedsreaktion på det i morgen, da der er fokus på, at renterne er ved at komme tilbage. Vi vil komme til at se fortsatte stigninger fremadrettet. Det er i takt med det ventede,« siger Mads Zink.

Han tilføjer, at rentemødet stjæler opmærksomheden på markedet, og det er en af grundene til, at det er en stille dag på det danske aktiemarked.

/ritzau/FINANS