Aktier: Wall Streets rekordrække blev brudt tirsdag

Solide stigninger fredag inden den lange weekend blev afløst af et fortsat stærkt positivt futuresmarked efter Martin Luther King Day.

Men efter at handlen var kommet i gang, og Dow Jones-indekset brød 26.000 for første gang nogensinde, satte gevinsthjemtagning ind, i takt med at prisfald i oliemarked trak energisektoren lavere.

S&P 500-indekset lukkede tirsdag med et minus på 0,4 pct. i 2776,42. Dow Jones-indekset sluttede med et tab under 0,1 pct. i 25.792,86, og Nasdaq-indekset endte med dagen med et dyk på godt 0,5 pct. i 7223,69.

Tirsdagens omsætning var langt over gennemsnittet, mens den stigende nervøsitet gav sig udslag i en stigning i volatilitetsindekset, VIX, der endte dagen på det højeste niveau i mere end en måned.

Onsdag morgen synes investorerne i tvivl over for den kommende udvikling. Futures på det brede S&P 500-indekst stiger under 0,1 pct.

Fra de økonomiske nøgletals side var der ikke hjælp at hente tirsdag. Dagens eneste offentliggørelse, erhvervstilliden i New York-regionen i form af Empire State Manufacturing-indekset, faldt i januar til 17,7 fra 19,6 måneden før.

Dermed udviklede tillidsindekset sig svagere end forudset, idet økonomerne havde estimeret et indeks på 19,0.

ENERGIAKTIERNE GAV SIG

Prisfald i oliemarkedet satte gang i kursfaldene, der fik bugt med den ellers stærkt positive spiral, der i stigende grad har gjort markedsstigningerne selvforstærkende.

»Lavere energipriser trækker os lidt lavere. Men investorerne fortsætter med at bevæge sig ind i aktier, som de stadig tror på. Det en selvforstærkende og bliver en slags cyklus, der lokker flere og flere til,« siger investeringschef Tracie McMillion fra Wells Fargo Investment Institute til Reuters.

Brent-olie faldt tilbage under 70 dollar per tønde, og energisegmentet dykkede godt 1,2 pct. efter kursfald i Chevron, Exxon og Conocophillips på 1,2 pct., 0,6 pct. og 2,0 pct.

Energiaktierne fik følgeskab af råvarepapirerne, der på sektorbasis faldt knap 1,2 pct.

I den modsatte og langt mere positive ende lukkede en af de seneste dages store bundskrabere - ejendomsbranchen - med en stigning på 0,5 pct.

Ejendomssegmentet blev fulgt til dørs af sundhedssektoren, der steg knap 0,5 pct.

Merck trak godt op efter en stigning på 5,8 pct. efter positive resultater fra en undersøgelse med selskabets blockbuster-medikament Keytruda, der i kombination med to kemoterapeutiske lægemidler stopper udviklingen af lungekræft og øger patienternes levetid.

Blandt enkeltaktierne faldt General Electric (GE), da selskabet under en gennemgang af forsikringsporteføljen i GE Capital er nået frem til, at reserverne skal polstres, hvilket koster 6,2 mia. dollar i fjerde kvartal.

Endvidere venter GE Capital at skulle foretage lovmæssige reservationer på omkring 15 mia. dollar over en syvårig periode.

GE vil splitte selskabet op, og aktionærerne kvitterede med at sænke aktien 2,9 pct.