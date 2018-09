Aktier: Wall Street stavrer sidelæns – potaktie ryger til vejrs

Tolden, de to lande har lagt på import for milliarder af dollar, er umiddelbart mindre end ventet, og det sendte tirsdag aktierne i vejret. Onsdag er udviklingen mere afdæmpet.

Det brede S&P 500-indeks stiger med 0,1 pct. fra åbningen, mens Dow Jones-indekset går frem med 0,4 pct. Nasdaq-indekset falder derimod 0,1 pct.

Blandt enkeltaktierne bliver der fyret godt op under potproducenten Tilray, der stiger over 23 pct. fra åbningen til 191 dollar.

Fremgangen kommer, efter at selskabets administrerende direktør, Brendan Kennedy, tirsdag understregede selskabets vækstmuligheder i et interview med tv-værten Jim Cramer på finanskanalen CNBC.

I interviewet siger Kennedy blandt andet, at han ser store vækstmuligheder for medicinsk cannabis, og at han venter, at endnu et land vil følge i Canadas fodspor og legalisere marihuana i løbet af næste år. Det rapporterer Bloomberg News.

Blandt onsdagens fokusaktier er også Praxair, der ifølge kilder, som Bloomberg har talt med, er kommet et skridt nærmere en fusion med tyske Linde. Det skyldes, at selskaberne vil sælge aktiver fra for at tilfredsstille de amerikanske konkurrencemyndigheder. Aktien i Praxair er åbnet 4,3 pct. højere.

Juniper Networks stiger med 2,3 pct., efter at Nomura har løftet sin anbefaling af aktien.

Borerigselskabet Transocean er åbnet 3,5 pct. højere oven på en opjusteret anbefaling fra Wells Fargo.