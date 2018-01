Aktier: Wall Street startede 2018 med rekorder

Nasdaq-indekset steg 1,5 pct. og krydsede for første gang nogensinde 7000-grænsen, da indekset lukkede i 7006,90. S&P 500-indekset steg 0,8 pct. til 2695,79, mens det tunge Dow Jones-indeks lukkede 0,4 pct. højere i 24.824,01.

Trods en mat afslutning på 2017, hvor de tre toneangivende aktieindeks faldt med 0,5-0,7 pct., var året det bedste for de amerikanske investorer siden 2013.

Flere investorer udtrykker over for nyhedsbureauet Reuters tro på, at stigningerne kan fortsætte i 2018 på grund af den nyligt vedtagne skattereform, som ventes at booste indtjeningen i virksomhederne samt hele økonomien.

»Jeg forventer ikke den type stigninger, som vi så sidste år. Men så længe at pengepolitikken fortsætter i samme stil, vil aktierne have et pænt år. Den førte politik er ligeledes stimulerende på grund af skattereformen,« siger Stephen Massocca, senior vice president ved Wedbush Securities, til Reuters.

LÆS MERE : Tirsdagens aktier: Ordreregn sendte Vestas op i stille start på året

Kasinooperatørerne Wynn Resorts og Melco Resorts & Entertainment faldt tirsdag med henholdsvis 2,4 og 2,9 pct., efter at en rapport viste en lavere end ventet omsætning på gambling i spillebyen Macau i december.

Internetgiganten Amazon havde en bedre dag på kontoret og kunne se aktien stige med 1,7 pct.

Detailbranchen havde ligeledes medvind, efter at et notat fra den amerikanske storbank Citigroup udtrykte tiltro til, at branchen vil drage nytte af skattereformen. Det fik stormagasinsoperatøren J.C. Penney til at stige 13 pct., mens Nordstrom og Kohl's steg 3,7 og 4 pct.

Ifølge Reuters skiftede 6,7 mia. aktier hænder på de amerikanske børser tirsdag mod et gennemsnit på 6,2 mia. de sidste 20 handelsdage.