Aktier: Wall Street sluttede godt af i sidste uge

Fredag bød således på endnu en voldsom rutsjebanetur for de amerikanske aktier, der både nåede at stige markant for derefter at falde tungt blot for slutteligt at lukke højere.

S&P 500-indekset var i løbet af fredagen helt oppe i et plus på 2,2 pct., men lå midt på dagen også 1,9 pct. nede, inden indekset sluttede i et plus på 1,5 pct. i 2619,55.

Over ugen bakkede S&P 500 med over 5 pct., og såvel S&P 500 som Dow Jones nåede torsdag et fald på over 10 pct. siden 26. september, og levede dermed op til definitionen på, at markedet er inde i en korrektionsfase.

Den markante nedtur forklares af Reuters med stigende bekymringer over tiltagende inflation og stigende obligationsrenter.

»Der er en kontrast mellem økonomien og de gode regnskaber og den stigende rente og inflation, og det er stadig uvist, hvad der vil dominere,« siger Giri Cheruki, der er chefhandler hos Oakbrook Investments til Reuters.

Fredagens aktiestigninger kom, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, fredag underskrev aftalen om et statsbudget og dermed afværgede praktiske effekter af endnu en nedlukning af det amerikanske statsapparat i 11. time.

Statsapparatet havde godt nok været lukket ned fra midnat, men politikerne fik enderne til at mødes inden, de statslige ansatte skulle møde fredag morgen, og dermed fik nedlukningen reelt ingen praktisk effekt.

Blandt de øvrige indeks lukkede Dow Jones fredag med en stigning på 1,4 pct., og Nasdaq-indekset endte ligeledes 1,4 pct. højere.

Også futures ligger mandag morgen i positivt territorium. S&P 500 og Dow-futuren stiger 0,6 pct., mens Nasdaq-futuren ligger 0,4 pct. højere.