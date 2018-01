Aktier: Wall Street-rekorder står til forlængelse

De tre store amerikanske aktieindeks sluttede fredag med solide stigninger og en perlerække af rekorder. Fjerde kvartals regnskabssæson blev indledt med flotte resultater fra flere storbanker, mens robust detailhandel øgede investorernes optimisme omkring den økonomiske vækst.

Ser man på udviklingen på futuresmarkedet, synes rekordstimen at ville fortsætte, når de amerikanske børser åbner igen senere tirsdag. Futures på det tre store amerikanske indeks viser pæne plusser tirsdag morgen.

Bedst går det Dow Jones-futuren, der stiger med godt 0,6 pct. blandt andet trukket op af den svækkede dollar.

S&P 500-futuren peger på et åbningsniveau på plus 0,3 pct., og også Nasdaq-futuren peger på et åbningsniveau, der er knap 0,3 pct. højere.

S&P 500-indekset lukkede fredag med et plus på 0,7 pct. i rekorden 2786,24. Dow Jones-indekset sluttede med en gevinst på 0,9 pct. til rekordniveauet 25.803,19, og Nasdaq-indekset endte med dagen med et plus på knap 0,7 pct. i 7261,06, der ligeledes er rekord.

Dermed var ugens samlede stigning i S&P 500-indekset løbet op i 1,6 pct., mens Dow Jones var steget 2,0 pct., og Nasdaq øgede indeksværdien med 1,7 pct.