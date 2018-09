Aktier: Wall Street hopper op mens Trump raser mod Kina

Det brede S&P 500-indeks stiger med 0,3 pct., mens Dow Jones-indekset vinder frem med 0,3 pct. Teknologitunge Nasdaq stiger med 0,6 pct.

Markedet er fortsat præget af nyheder omkring handelsstriden mellem USA og Kina. Efter lukketid mandag fortalte præsident Donald Trump, at yderligere told på kinesiske varer var på vej. Og Kina følger trop med told på amerikanske varer.

Investorerne lod til at have ventet den amerikanske told på 10 pct. på kinesisk import til en værdi af 200 mia. dollar fra 24. september. Det kinesiske modsvar rokkede dog lidt mere ved stemningen.

Kina lægger tariffer på 5 eller 10 pct. på i alt 5207 varer fra USA også fra 24. september, fremgik det kort før åbningen. I alt har varerne en værdi på 60 mia. dollar.

Modsvaret har fået Donald Trump til tasterne på Twitter, hvor han lover gengældelse over for Kina, der ifølge præsidenten har "udnyttet USA på handelsområdet i mange år". Kinas motiv er ifølge Trump at påvirke valgkampen frem mod midtvejsvalget ved at ramme præsidentens støtter på pengepungen.

Før åbningen kom der regnskab fra fødevarevirksomheden General Mills, der blandt andet står bag morgenmadsproduktet Cheerios og ismærket Häagen-Dazs.

I selskabets første kvartal gik det ikke helt som ventet, da salget landede på 4,09 mia. dollar mod de 4,12 mia. dollar, som analytikerne ifølge Bloomberg havde ventet.

Bruttomarginen var på 33,6 pct., og her havde analytikerne ventet 34,3 pct.

På bundlinjen overraskede General Mills dog positivt, da den justerede indtjening per aktie var 71 cent mod forventningen om 64 cent.

Aktien falder 4,8 pct. i den tidlige handel.

Softwareselskabet Oracle kom med regnskab, efter at markedet lukkede. Selskabet slog ganske vist indtjeningsforventningerne i koncernens første kvartal, men en omsætning, der røg under barren, trak den anden vej.

Aktien falder 2,2 pct.