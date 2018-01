Aktier: Wall Street fortsætter i rekordterritorium

S&P 500-indekset stiger fredag efter tyve minutters handel med 0,3 pct. i 2775,50. Dow Jones-indekset stiger 0,4 pct. til 25.678,54, og også Nasdaq-indekset stiger. Det er åbnet 0,1 pct. højere i 7220,41.

Før børstid har JPMorgan, Wells Fargo og Blackrock leveret regnskabstal.

Den amerikanske investeringsbank JPMorgan sætter punktum for 2017 med lidt lavere indtægter, end der var ventet blandt analytikerne.

Banken nåede i de sidste tre måneder af 2017 en toplinje på 25,45 mia. dollar, mens analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet 25,51 mia. dollar.

Det er en fremgang fra 24,33 mia. dollar i samme periode året før, og på bundlinjen endte resultatet på 4,23 mia. dollar, hvilket er et fald fra 6,7 mia. dollar året før.

Dykket skyldes primært den amerikanske skattereform, der betyder, at værdien af et udskudt skatteaktiv er blevet nedskrevet med 2,4 mia. dollar, fordi virksomhedsskatten bliver sænket til 21 pct. fra 35 pct.

Derudover er resultaterne påvirket af stigende hensættelser, som er øget til 1,3 mia. dollar fra 0,86 mia. dollar i samme periode året før.

JPMorgan-aktien stiger 0,6 pct.

Den amerikanske storbank Wells Fargo falder 0,8 pct. på trods af at have landet et overskud i fjerde kvartal på 1,16 dollar per aktie mod ventet 1,06 dollar ifølge CNBC. I fjerde kvartal 2016 var overskuddet per aktie på 0,96 dollar.

Grunden til kursfaldet kan være, at banken overraskede sine investorer negativt, da den rapporterede om 3,25 mia. dollar i juridiske omkostningerne efter i tredje kvartal at have udgiftsført 1 mia. dollar. Med de juridiske omkostninger er Wells Fargos omkostningsprocent den højeste i mere end 20 år, skriver Bloomberg News.

Nettooverskuddet er opgjort til 6,2 mia. dollar mod 5,3 mia. dollar i samme kvartal af 2016.

Indtægterne er opgjort til 22,1 mia. dollar - en stigning fra 21,6 mia. dollar.

Verdens største kapitalforvalter, amerikanske Blackrock, kom flot ud af fjerde kvartal, hvor selskabet fik et større overskud end ventet i markedet.

Blackrock leverede i oktober, november og december en justeret indtjening per aktie på 6,24 dollar, mens analytikerne ifølge estimater fra Bloomberg News havde sigtet efter et overskud på 5,98 dollar per aktie.