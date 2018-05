Aktier: Wall Street åbner med røde tal efter stilstand mellem USA og Kina

Det kan skyldes, at den kinesiske delegation, der er i USA for at snakke handelspolitik, og de amerikanske handelsrepræsentanter stadig er langt fra hinanden, hvilket bekymrer investorerne, skriver Reuters.

Det brede S&P 500-indeks handles 0,6 pct. ned, mens Nasdaq falder 0,8 pct., og Dow Jones åbner med et fald på 0,7 pct.

Mandagens handel endte ellers med grønne tal, hvor Dow Jones-indekset for ottende handelsdag i træk sluttede med en stigning.

Home Depot afleverede før børsåbningen regnskab for første kvartal. Byggevarekæden leverede et overskud per aktie på 2,08 dollar mod ventet 2,05 dollar ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.

Det sammenlignelige salg skuffede, da det endte med en omsætningsvækst på 4,2 pct. mod ventede 5,6 pct. Den samlede omsætning var 25 mia. dollar mod ventet 25,2 mia. dollar. Investorerne sender aktien 2,2 pct. ned kort efter handelsstart.

Inden handelsstart kom er også tal for detailsalget i USA, og det landede helt som analytikerne, der var adspurgt af Bloomberg News, ventede. Salget steg med 0,3 pct. på månedsbasis, viste data fra U.S. Census Bureau tirsdag eftermiddag.

Den kinesiske delegation med præsident Xi Jinpings førende økonomiske rådgiver i spidsen er i USA tirsdag og har planer om at blive til lørdag. Der skal snakkes handelspolitik, ligesom da amerikanerne besøgte Kina tidligere på måneden. CNN beretter, at forhandlingerne har til mål at dæmpe spændingerne mellem verdens to største økonomier.

Den amerikanske ambassadør i Kina, Terry Branstad, har ifølge Reuters sagt, at nationerne stadig er langt fra at nå til enighed.