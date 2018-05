Aktier: Wall Street åbner med fald efter skuffende jobtal

De tre ledende indeks åbner således med fald på mellem 0,2 og 0,4 pct. S&P 500 falder med 0,4, mens Nasdaq daler med 0,3. Dow Jones falder 0,4 pct. i den tidlige handel

Inden åbningen kunne investorerne kigge til arbejdsmarkedsrapporten, der viste et overraskede lavt niveau af nye job. Der blev i alt skabt 164.000 nye job udenfor landbruget, men analytikerne havde ifølge Bloomberg News ventet, at der blev skabt hele 193.000 nye job. Så hjalp det ikke at martstallet blev opjusteret til 135.000 fra 103.000.

De gennemsnitlige timelønninger steg 2,6 pct. på årsbasis, hvilket var lavere end den ventede stigning på 2,7 pct.

Newell Brands til gengæld kommet i et positivt fokus, efter det har offentliggjort, at selskabet vil sælge emballageselskabet Waddington Group fra. Newell Brands står bag en række husholdningsprodukter, der spænder fra Dymo til Baby Jogger.

Newell Brands stiger 3,4 pct. i handlen på ugens sidste dag.

Kinesiske Alibaba, der er børsnoteret i USA, har offentliggjort regnskab for fjerde kvartal.

Alibabas resultat landede over analytikernes forventninger, og internetgiganten venter en omsætningsvækst i indeværende regnskabsår på over 60 pct. Det fremgår af Bloomberg News, efter at selskabet har afleveret regnskabet for fjerde kvartal.

Salget på platformen endte med en omsætningsvækst på 61 pct. i fjerde kvartal, det betyder, at salget landede på 61,93 mia. yuan 60,6 mia. kr.) mens analytikerne forventede et salg på 58,96 yuan. Den ordinære indtjening per aktie landede på 5,73 yuan mod ventede 5,5 yuan.

Alibaba ser salget i det indeværende regnskabsår vil stige mere end 60 pct. mod analytikernes ventede salgsvækst på 42 pct.

Aktien falder 0,6 pct. efter at være steget 2 pct. i det amerikanske formarked.

Bygge- og ingeniørkoncernen Flour Corporation får til gengæld stryg og falder med 20 pct. efter det har sænket forventningerne til indtjeningen resten af året. Nu venter selskabet en indtjening per aktie på mellem 2,10 og 2,50 dollar mod tidligere 3,10 og 3,50 dollar.