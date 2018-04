Aktier: Vestas topper rødt eliteindeks efter påskeordrer

En stime af ordrer over påskedagene får Vestas-aktien til at toppe det danske eliteindeks tirsdag morgen.

Over påsken, hvor markedet har været lukket, har Vestas landet otte ordrer på samlet 849 megawatt (MW), og dertil kommer en tiårig forlængelse af en serviceaftale på 1150 MW i USA.

Der blev meldt ud om den første ordre sent onsdag, og det var en ordre på 135 MW fra USA til Copenhagen Infrastructure Partners. Leveringen af møllerne ventes at begynde i andet kvartal i år, og parken ventes i drift ved udgangen af i år. Oveni ligger en 25-årig serviceaftale.

Skærtorsdag og langfredag var det ordrer til Jordan, Tyskland, Indien og USA. Lørdag kom der meddelelser om tre ordrer - alle fra USA.

Vindmølleselskabet afholder desuden generalforsamling i Aarhus senere tirsdag.

Samlet falder C25-indekset tirsdag morgen med 0,2 pct. til 1112,74, og dermed udvikler det danske aktiemarked sig på linje med de øvrige europæiske markeder.

Med i toppen ligger Carlsberg, der stiger med 0,9 pct. til 727 kr. uden selskabsspecifikke nyheder.

ØRSTED I VENTEPOSITION

Ørsted, der stiger med 0,6 pct. til 394,50 kr., har sammen med partneren Eversource afgivet et bud på et havvindmølleprojekt i staten Connecticut på 200 megawatt. Vinderbuddet vil efter planen blive annonceret i juni.

De to selskaber har tidligere afgivet et bud på et projekt i den amerikanske stat Massachusetts, og her tager myndighederne i april en beslutning om, hvilke projekter der går videre til kontraktforhandlingerne.

ANALYTIKERNYT TIL BANKER

Danske Bank fik sent onsdag hævet anbefalingen til "køb" fra "hold" af finanshuset Morningstar. Kursmålet lyder desuden på 278 kr. fra 270 kr. Barclays har omvendt sænket kursmålet til 263 kr. fra 273 kr., mens anbefalingen fortsat lyder på "overvægt".

Danske Bank stiger tirsdag morgen 0,2 pct. til 226 kr.

Også Nordea har fået sænket kursmålet af Barclays - her til 72,58 kr. fra 78,85 kr., fremgår det af data fra Bloomberg News. Anbefalingen lyder fortsat på "overvægt". Nordea lægger 0,9 pct. til aktiekursen til 63,70 kr. og er dermed helt fremme i eliteindekset tirsdag morgen.

Bunden af eliteindekset udgøres af Genmab, Bavarian Nordic og Pandora, der alle falder op mod 2 pct. uden selskabsspecifikke nyheder.

CIGARFORHANDLER KØBT AF STG

Scandinavian Tobacco Group stiger med 0,1 pct. til 106,60 kr. Selskabet har gennemført købet af den amerikanske forhandler af cigarer, Thompson and Company of Tampa. Aftalen blev annonceret i slutningen af januar og er som ventet lukket med udgangen af marts, oplyser selskabet i en meddelelse fra mandag.

Veloxis Pharmaceuticals har udnævnt Morten Marott til ny finansdirektør, fremgår det af en meddelelse fra biotekselskabet.

Morten Marott har mere end ti års erfaring fra investeringsbanker med fokus på sundhedsområdet. Han kommer fra en stilling som direktør for Healthcare Investment Banking Group i Deutsche Bank i New York.

Aktien stiger med 1,0 pct. til 0,95 kr.

REGNSKABER FRA MINDRE SELSKABER

Atlantic Petroleum har leveret et stort underskud i 2017, som sender egenkapitalen i et endnu større minus på nu lige over 150 mio. kr. Det fremgår af en kortfattet meddelelse forud for det endelige årsregnskab, der offentliggøres den 6. april.

Resultatet efter skat blev et nettounderskud på 67,7 mio. kr. efter et tab på 58,1 mio. kr. i fjerde kvartal. Resultatet belastes af, at Atlantic Petroleum har nedskrevet sine efterforskningsaktiviteter til nul.

Aktien stiger med 0,7 pct. til 7,65 kr. tirsdag morgen.

Også biotekselskabet Onxeo har sat punktum for 2017, hvor selskabet måtte ændre fokus efter et fejlslagent fase 3-forsøg med den nu skrinlagte lægemiddelkandidat Livatag.

Onxeo, hvis mest fremskredne lægemiddelkandidat under udvikling nu er midlet Asidna i den første kliniske udviklingsfase 1, kom ud af regnskabsåret med et underskud på 59,1 mio. euro - eller 440 mio. kr.

Kassebeholdningen udgjorde ved udgangen af 2017 i alt 14,3 mio. euro. Pengene rækker ifølge Onxeo indtil midten af 2019.

Aktien falder med hele 9,4 pct. til 9,62 kr. efter regnskabet.

/ritzau/FINANS