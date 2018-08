Aktier: Vestas topper C25 efter regnskab - WDH får stryg

Samlet falder C25-indekset 0,1 pct. til 1141,57, hvilket nogenlunde flugter med udviklingen på de europæiske børser.

Vestas klarede sig bedre end ventet på ordreindgang og indtjening i andet kvartal, men vindmølleproducenten justerer sin prognose i forbindelse med regnskabet.

Nu venter selskabet en omsætning på 10-10,5 mia. euro og en EBIT-margin på 9,5-10,5 pct. i 2018, hvor det tidligere ventede 10-11 mia. euro og 9-11 pct. på marginen. Aktien stiger 3,5 pct. til 408,90 kr.

»Det var et stærkt kvartal med en god ordreindgang, og så er priserne på vindmøllerne ikke faldet så meget som ventet. Derudover indikerer Vestas' indsnævrede forventninger, at de har en eller form for sigtbarhed for resten af året,« siger Nikolaj Holmsgaard, der er børsmægler hos ABG Sundal Collier.

WDH-REGNSKAB MANGLER GLIMMER

Dommen over William Demants regnskab for første halvår er derimod anderledes hård, selv om både omsætningen på 6777 mio. kr. og driftsoverskuddet (EBIT) på 1226 mio. kr. var over analytikernes forventninger. Aktien falder 8,1 pct. til 269,40 kr.

»Regnskabet var egentlig helt som ventet, men der mangler måske lige det ekstra for at sende aktien op. Man skal også huske på, at WDH har været en af de bedste C25-aktier i år,« siger Nikolaj Holmsgaard.

Der har også været regnskab fra medicinalvirksomheden ALK-Abelló, som opjusterede forventningerne til både omsætning og driftsoverskuddet før af- og nedskrivninger, EBITDA, for 2018. Aktien stiger 9,5 pct. til 1180 kr.

»Det lader til, at ALK-Abelló leverer rigtig godt på sin strategi og er godt på vej med sin restrukturering. Derudover er der en god udvikling i tabletsalget, som vokser hele 36 pct. i andet kvartal,« siger Nikolaj Holmsgaard.

NKT har også været i ilden med regnskab for andet kvartal, hvor forventningerne blev justeret i nedadgående retning, så kabelproducenten for 2018 nu venter et EBITDA-overskud i den nedre ende af intervallet 90-110 mio. euro.

NKT-aktien er halveret i kurs i 2018, men stiger onsdag 2,3 pct. til 140,10 kr., og det kan ifølge ABG Sundal Collier skyldes lettelse over, at det ikke stod værre til.

BANKBRYLLUP RAMT PÅ INDTJENINGEN

Ringkjøbing Landbobank bliver til gengæld sendt ned efter regnskabet for andet kvartal, hvor bundlinjen blev halveret som følge af omkostninger til fusionen med Nordjyske Bank. Aktien falder 2,8 pct. til 349 kr.

Rederiet Norden har også været på banen med regnskab for andet kvartal, men en del af indholdet var kendt, da selskabet i sidste uge nedjusterede forventninger på grund af et svært tankmarked. Aktien falder 0,1 pct. til 95,70 kr. og er dykket 16,4 pct. den seneste uge.

Køkkenvirksomheden TCM Group har opjusteret forventningerne i sit regnskab for andet kvartal. Aktien stiger 1,6 pct. til 101 kr.

Gyldendal har nedjusteret forventningerne til 2018, da bogsalget ikke har levet op til forventningerne i årets første halvdel. Aktien falder 9,3 pct. til 408 kr.

Softwareselskabet Simcorp har fået løftet kursmålet til 675 kr. fra 600 kr. hos Goldman Sachs, der gentager sin købsanbefaling. Aktien stiger 1,6 pct. til 588 kr.

Biotekselskabet Veloxis har fået hævet anbefalingen til »køb« fra »hold« hos Danske Bank efter mandagens regnskab. Aktien stiger 1,6 pct.

/ritzau/FINANS