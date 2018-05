Aktier: Vestas til tops efter mulig USA-ordre

Vindmølleaktien bidrager dermed til en stigning i C25-indekset på 0,8 pct. til 1121,42 med kun Lundbeck-aktien minus.

Uden for C25 zoomer handlerne ind på Rockwool-aktien, efter at isoleringskoncernen har opjusteret sin 2018-prognose og i den anledning fået positive bemærkninger med på vejen fra et par analytikere.

Men ellers er det en noget stille 1. maj, noterer Anne Sophie Riis, der er børsmægler i ABG Sundal Collier.

»Det meste af Europa holder lukket, og der er meget lave volumener rundt omkring. Og når vores svenske kolleger holder fri, så plejer det at påvirke os herovre,« konstaterer hun.

MULIG XCEL-ORDRE TIL VESTAS

Vestas-aktien stiger 2,1 pct. til 408,70 kr., og ifølge Anne Sophis Riis skal årsagen søges i en mulig ordre fra den amerikanske energikoncern Xcel Energy.

»Der var en nyhed ude i går om, at Xcel fik godkendelse til at opføre lidt større vindmølleparker i USA i New Mexico og Texas. Og de er ude med en kommentar om, at de gerne vil vælge Vestas-møller. Det kan potentielt godt blive stort. 1,2 gigawatt bliver de to vindmøllemarker tilsammen«, siger Anne Sophie Riis.

»Det er rigtig interessant, for nu har der været ordrestilhed i nogen tid,« påpeger hun.

Med i toppen af C25 ligger WDH-aktien med et plus på 2,0 pct. til 246 kr. Tirsdagens nyhed med relation til høreapparatselskabet er, at den spanske høreapparatkæde Gaes Medica angiveligt er blevet sat til salg, og hvis selskabet bliver solgt, kan det meget vel ske til en af de store producenter - herunder blandt andet danske WDH.

Kollegaen GN Store Nord stiger 1,5 pct. til 220,70 kr.

UDRAMATISKE REGNSKABER

Aktierne i tirsdagens to store regnskabsaktuelle selskaber, Carlsberg og DSV, stiger henholdsvis 0,5 pct. til 694,50 kr. og 0,4 pct. til 492,30 kr.

»Det var relativt udramatisk, men de klarer det egentlig fint. Hos vores svenske naboer har man fået lidt flere hug på den her regnskabssæson, og det kunne man måske også have frygtet her i Danmark, netop fordi man allerede var bekymret for valutaeffekter, og fordi første kvartal er et lille kvartal. Men jeg synes faktisk, at det er fornuftigt indtil videre,« noterer Anne Sophis Riis.

For Carlsberg var første kvartal særdeles stærkt i Asien, men i Vest- og Østeuropa haltede salget noget efter forventningerne hos analytikerne, hvilket forplantede sig i de samlede tal. Bryggeriet omsatte samlet set for 12.704 mio. kr. i januar, februar og marts, mens analytikerne havde ventet et salg på 12.779 mio. kr.

For hele året fastholdes forventningerne.

For DSV så første kvartal heller ikke så pænt ud på omsætningen, men her var driften - som markedet normalt holder bedre øje med - rigtig pæn. Selskabet solgte samlet set for 18.380 mio. kr. i første kvartal mod ventet 18.912 mio. kr.

Til gengæld steg driftsresultatet (EBIT) før særlige poster til 1156 mio. kr., mens analytikerne havde ventet en lidt mindre fremgang til 1143 mio. kr. ifølge Ritzau Estimates.

For hele året indsnævrer DSV sine forventninger til driftsoverskuddet før særlige poster til 5100-5400 mio. kr. mod tidligere 5000-5400 mio. kr. Samtidig starter selskabet et aktietilbagekøbsprogram på 1100 mio. kr.

ROCK I ROCKWOOL

Stenuldsproducenten Rockwool har tirsdag en glimrende dag med et kursspring på 14,9 pct. til 2142 kr.

Anledningen er en opjustering af forventningerne til 2018 på baggrund af et stærkere end ventet første kvartal.

Isoleringskoncernen venter nu en driftsmargin (EBIT) på "omkring" 13 pct. mod tidligere ventet "mindst" 11 pct., fremgik det af en meddelelse fra selskabet mandag aften.

Omsætningen steg i første kvartal med 17 pct. til 603 mio. euro, mens driftsresultatet (EBIT) voksede til 70 mio. euro - svarende til en margin på 11,6 pct.

Hos ABG Sundal Collier følges meddelelsen op med en opjustering af kursmålet for aktien til 1883 kr. fra 1637 kr. Og hos Jyske Bank betegnes tidspunktet for opjusteringen som overraskende.

»Den oprindelige guidance var konservativ, og derfor var forventningerne forud for opjusteringen også højere. Men når nu Rockwool kommer med en opjustering så tidligt på året og af den størrelse, er det overraskende«, siger Janne Vincent Kjær, aktieanalytiker i Jyske Bank.

Blandt de mindre selskaber har RTX fremlagt tal for andet kvartal af regnskabsåret 2017/18 med en omsætning på 106,8 mio. kr. mod 81,1 mio. kr. året før.

På bunden er resultatet før skat vokset til 14,3 mio. kr. mod 3,2 mio. kr. i samme periode sidste år. Aktien løftes 3,8 pct. til 169,80 kr.