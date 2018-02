Aktier: Vestas tager toppen i lysende C25

»Volumen er i dag forholdsvis lav, og der sker ikke det helt store. Investorerne holder formentlig vejret frem til klokken 14.30 i eftermiddag, hvor vi får inflationstal fra USA,« siger Nikolaj Holmsgaard, der er børsmægler hos ABG Sundal Collier.

Inflationstallene har ifølge Nordeas chefstrateg, Philip Jagd, aldrig fået så meget opmærksomhed som nu. Det skyldes, at sidste uges uro på finansmarkederne blev sat i gang af udsigten til højere amerikanske lønstigninger og dermed højere inflation.

Bliver tallet større end ventet, vil det få effekt på blandt andet renterne i form af stigninger og sende aktierne sydover.

»Risikoen er naturligvis, hvis tallet kommer ud højere end ventet. Det kan genstarte frygten for rentestigninger og presse aktierne,« vurderer han.

VESTAS TOPPER EFTER KONKURRENTNYT

I toppen finder man den danske vindmølleproducent Vestas, der stiger 1,8 pct. til 429,70 kr., uden at der er kommet nyheder, der egentlig handler om selskabet.

Til gengæld skal Vestas-konkurrenten Siemens Gamesa levere møller til Ørsteds kæmpe havvindprojekt Hornsea 2.

Havvindmølleparken står til at blive verdens største, og vindmølleproducenten skal levere selskabets SG 8.0-167 DD-møller. Den samlede kapacitet lyder på 1386 megawatt (MW), fremgår det af pressemeddelelser fra de to selskaber.

»Det er egentlig lidt sjovt, at Vestas stiger på en ordre, selskabet ikke fik,« siger Nikolaj Holmsgaard.

Han henviser desuden til, at det kan hænge sammen med, at offshoreaktiviteterne for Vestas ligger i joint venture-selskabet MHI Vestas, der består af Mitsubishi og den danske mølleproducent.

TDC ligger stort set uændret i 49,28 kr. efter uger med store udsving i forbindelse med fusionsplaner og opkøb af selskabet.

NOVOZYMES STIGER EFTER LØFTET ANBEFALING

Præcis en uge efter at Novozymes leverede sit regnskab for 2017, har Nykredit valgt at løfte sin anbefaling til "hold" fra "sælg". Kursmålet står samtidig anført til 315 kr. Aktien stiger onsdag middag med 1,1 pct. til 303,90 kr.

I bunden af C25 finder man de to Mærsk-aktier. A-aktien dykker med 0,2 pct. til 9790 kr., mens B-aktien går til bunds med 0,43 til 10.475 kr.

Det sker, efter at HSBC har ændret kursmålet for Mærsk-aktien til 12.000 kr. fra 12.900 kr. omkring en uge efter Mærsks regnskab. Anbefalingen er der ikke pillet ved, da den fortsat er "køb".

Den danske servicekoncern ISS stiger til gengæld på trods af at have fået sænket kursmålet til 275 kr. fra 290 kr. af Jyske Bank, der dog fastholder sin købsanbefaling.

»Vi ser den nuværende aktiekurs som et attraktivt niveau at købe ind i aktien på for langsigtede investorer,« skriver Jyske Bank i en meddelelse.

Aktiekursen er faldet næsten 20 pct., siden selskabet offentliggjorde kontrakten med Deutsche Telekom i oktober, påpeges det. ISS stiger 0,7 pct. til 224,80 kr.