Aktier: Vestas stryger ned i bunden efter skuffende regnskab

Og det får aktien til at dratte til bunds i eliteindekset fredag morgen. Aktien falder 2,7 pct. til 400,30 kr. - og der er pæn afstand til den næstmest faldende aktie, som er Genmab, der er falder 0,4 pct. til 1259,50 kr. efter få minutters handel.

Analytikerne havde ifølge et estimat fra Ritzau Estimates ventet en omsætning på 1828 mio. euro og et EBIT-resultat på 142 mio. euro i kvartalet. I samme kvartal sidste år var omsætningen på 1885 mio. euro og driftsresultatet på 211 mio. euro.

Jacob Pedersen, aktieanalytiker i Sydbank, er ikke bekymret over udviklingen, fordi Vestas har fastholdt forventningerne til 2018.

»Vestas har ikke leveret så mange vindmøller i kvartalet, som markedet havde forventet, og det sætter sig i omsætningen og giver en skuffelse hele vejen ned i resultaterne,« siger Jacob Pedersen.

»Man skal bide mærke i, at Vestas fastholder forventningerne trods et lidt svagt første kvartal, og det bekræfter mig i, at det primært handler om sæsonforskydninger,« siger han til Ritzau Finans.

Vestas venter i 2018 en omsætning på mellem 10 mia. euro og 11 mia. euro og en EBIT-margin på 9-11 pct. før særlige poster. De fri pengestrømme ventes at blive på minimum 400 mio. euro.

Samlet åbner det danske eliteindeks, C25, i et lille plus på 0,1 pct. i indeks 1133,67.

I toppen ligger GN Store Nord med et plus på 1,8 pct. til 240,10 kr. efterfulgt af NKT, der lægger 1,4 pct. til aktiekursen til 184 kr.

Mens der ikke er nyt til GN, så har Nordea skåret kursmålet for aktien i NKT til 260 kr. fra 280 kr. Samtidig gentager banken anbefalingen "køb", viser data fra Bloomberg News.

NKT er klar med regnskab for første kvartal den 15. maj.

ALK MED REGNSKAB

ALK-Abellôs regnskab fredag morgen for første kvartal kom med en opjustering af forventningerne til 2018. Nu venter selskabet en omsætning på over 2,7 mia. kr. samt et driftsresultat før af- og nedskrivninger, EBITDA, på omkring 0.

Tidligere ventede selskabet 2,7 mia. kr. i omsætning samt et driftsresultat før af- og nedskrivninger, EBITDA, på omkring minus 50 mio.

Aktien stiger 9 pct. 837 kr.

DAGEN DERPÅ FOR COLOPLAST

Det er dagen derpå for Coloplast, der fredag morgen stiger med 1,3 pct. til 578,20 kr. Coloplast trak torsdag godt op i eliteindekset med et plus på 6,5 pct. Medvinden kom, efter at regnskabet for andet kvartal 2017/18 overraskede positivt med en underliggende salgsvækst i medicoselskabet på 8 pct. samt et løft af forventningerne.

Efter regnskabet har analytikerne stået i kø for at justere kursmål for Coloplast. Fredag har Coloplast fået gentaget en købsanbefaling fra ABG, der har hævet kursmålet til 620 kr. fra 550 kr., viser data fra Bloomberg News. Også DNB har hævet kursmålet til 645 kr. fra 590 kr., mens anbefalingen om "køb" ligeledes gentages her.

Og Jyske Bank hæver kursmålet med 50 kr. til 500 kr. og gentager en anbefaling om "sælg".

A.P. Møller-Mærsk, der stiger med 0,2 pct. til 9920 kr. for B-aktien, har fået de ugentlige priser på containerfragt i SCFI-indekset. Indekset steg 2,1 pct. og fortsætter forrige uges stigning, der lød på 12,8 pct., hvor raterne på den vigtige handelsrute mellem Asien og Nordeuropa viste sig at være steget hele 32,5 pct.

Blandt sidepapirerne kommer også Onxeo med regnskab for de første tre måneder af 2018. Selskabet, der er opstået efter fusionen mellem Topotarget og franske Bioalliance Pharma, oplyser ikke finansielle forventninger.

Aktien er endnu ikke handlet fredag morgen og koster fortsat 10 kr. efter et fald på 0,4 pct. torsdag.