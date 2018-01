Aktier: Vestas ses tage raketten efter ordreridt

Der er lagt i kakkelovnen til en god start på det nye år for vindmølleproducenten Vestas, der i de sidste dage af 2017 leverede en sand ordrestorm med hele 10 ordrer på samlet knap 1 GW efter dansk lukketid fredag. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2014)

Samlet set ser udviklingen ud til at blive mere afdæmpet for C25-indekset, der lukkede sidste år med et fald på 0,03 pct. fredag. Pilen peger dog umiddelbart op, da futures i USA og Europa stiger let, mens der er pæne stigninger på de asiatiske markeder, hvor der dog er lukket i Japan.

»Aktiehandlen i 2018 er startet med pæne stigninger på cirka 1 procent i Kina, der blandt andet er trukket af højere end ventet PMI-indeks herfra. Vi venter, at de europæiske aktiemarkeder i lighed med de amerikanske aktiefutures vil åbne med aktiekursstigninger,« skriver Sydbank i en morgenkommentar.

Herhjemme sluttede C25-indekset fredag året med et fald på 0,03 pct. til 1145,64, mens resultatet for hele 2017 blev en fremgang i indekset på 12,8 pct., hvortil kommer de ordinære udbytter, som selskaberne har udbetalt.

ORDRER STRØMMEDE IND

Vestas kan formentlig se frem mod en god start på det nye år, efter at vindmølleproducenten siden lukketid på sidste handelsdag sidste år har annonceret hele 10 ordrer med en samlet kapacitet på 998 MW.

Det har sendt det samlede ordreindtag sidste år op i 10.691 MW, hvilket er rekord, da det overgår 2016s 10.494 MW. Det er samtidig noget mere end ventet blandt analytikerne, der inden regnskabet for tredje kvartal i november sigtede efter 10.033 MW i samlede ordrer i 2017, viser tal fra Ritzau Estimates.

Dertil kommer, at Vestas først ved årsregnskabet for sidste år fremlægger tallet for uannoncerede ordrer i fjerde kvartal, der vil løfte det samlede tal yderligere.

Chefaktieanalytiker hos Alm. Brand Markets, Michael Friis Jørgensen, vurderer over for Ritzau Finans, at Vestas-aktien bør stige i omegnen af 5-7 pct. fra åbningen efter den imponerende ordrestrøm op til nytåret.

Sydbank er ligeledes begejstret og har valgt at hæve anbefalingen af Vestas til køb fra hold.

Vestas-aktien faldt fredag med 1,3 pct. til 428,80.

Simcorp plejer også gerne at levere ordrer på falderebet af året, men der har været tavshed fra softwareselskabet i slutningen af 2017, hvor der ikke er annonceret nogen bestillinger.

Det kan måske give lidt negativt spot på Simcorp-aktien, som fredag faldt 0,2 pct. til 353,30 kr.'

GODE NØGLETAL FRA KINA

Der kom tirsdag morgen opløftende nøgletal fra Kina, hvor den private PMI-måling fra Caixin, der måler aktiviteten i industrien baseret på svar for sektorens indkøbschefer, viste en stigning til 51,5 i december fra 50,8 i november.

Økonomer havde ifølge Bloomberg News ventet et lille fald til indeks 50,7. De officielle tal for PMI-indekset for fremstillingsindustrien var uændret 51,6 i december, viste en måling i weekenden.

Nøgletallet kan give et rygstød til konjunkturfølsomme aktier med eksponering mod kinesisk vækst. Det omfatter blandt andet selskaber inden for mineindustrien, hvilket kan give en afsmittende effekt på et selskab som FLSmidth.

FLSmidth-aktien steg fredag 0,8 pct. til 361,30 kr.