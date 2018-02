Aktier: Vestas og Genmab går til tops i positivt marked

C25-indekset ligger efter ti minutters handel til en stigning på 0,8 pct. til niveau 1162,91, og der er stigninger i 23 af indeksets nu 24 medlemmer efter tabet af Nets.

Genmab stiger 2,6 pct. til 1273 kr. og fortsætter dermed den positive tendens torsdag og fredag, hvor aktien steg over 20 pct., efter at ledelsen havde annonceret opløftende forventninger til salget af kræftmidlet Darzalex i 2018.

Også Vestas er strøget i vejret med 2,1 pct. fra åbningen til 456,90 kr. Mandag er vindmølleselskabet i vælten for noget positivt, da Vestas også i 2017 var verdens største vindmølleproducent. Det fastslår analysefirmaet FTI Intelligence i en foreløbig opgørelse, hvor Siemens Gamesa efter fusionen af Siemens Wind Power og Gamesa rangeres som nummer to foran kinesiske Goldwind og amerikanske GE.

I bunden af markedet ligger fredagens højdespringer i C25, William Demant, til et fald på 0,1 pct. til 219,80 kr. Høreapparatkoncernens årsregnskab fik i sidste uge en stribe finanshuse til at hæve deres kursmål for aktien, som fredag lukkede i det højeste niveau nogensinde.

Mandag morgen har også Kepler Cheuvreux hævet sit kursmål for William Demant til 207 kr. fra 173 kr. og gentaget anbefalingen "hold".

A.P. Møller-Mærsk har efter års infight i shippingbranchen om at have den største flåde med de største skibe, meldt fra i kapløbet om megaskibe. Fremover vil de store skibe blive suppleret med mindre. Det skal give større fleksibilitet, skriver Børsen. Mærsks B-aktie stiger 0,9 pct. til 10.125 kr.

NKT kan få opmærksomhed efter en artikel i Jyllands-Posten Erhverv, som skriver, at NKT efter en omlægning i dag fremstår som et selskab, der er parat til at ride med på en bølge af behov for investeringer i infrastruktur. Koncernen har gennemført restruktureringen med tilkøbet af ABB HV Cables og frasalget af Nilfisk. Hertil kommer ekspansionen inden for fiberoptisk udstyr via divisionen NKT Photonics.

Siden nytår er NKT-aktien dog faldet næsten 16 pct. og aktien faldt samtlige fem dage i sidste uge. Mandag indleder NKT 0,3 pct. højere i 240 kr.

Novo Nordisk stiger 0,9 pct. til 326,50 kr. trods et sænket kursmål fra Jefferies, der nu sigter efter 335 kr. per aktie mod tidligere 355 kr. per aktie. Det berettiger uændret til anbefalingen "hold", skriver Reuters.

/ritzau/FINANS