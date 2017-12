Aktier: Vestas kan ryste op i ellers stille feriemarked

Men generelt set tyder det ikke på, at markedet kommer til at bevæge sig stort hverken den ene eller anden vej, da flere investorer allerede har lukket bøgerne for i år og i stedet helliger sig ferietiden. Det virker også til at være tilfældet i USA og Asien, hvor bevægelserne har været begrænsede frem mod onsdagens åbning.

Fredag før julen lukkede det danske C25-indeks 0,4 pct. højere til 1146,33.

Blandt selskaberne er december traditionelt en god ordremåned for Vestas, som da også allerede har offentliggjort en pæn strøm af ordrer i løbet af måneden. Mere kan være på vej inden årsskiftet, hvor den nyligt vedtagne skattereform i USA også kan genåbne ordrestrømmen fra USA.

Indtil videre har Vestas i år offentliggjort ordrer på 9111 megawatt inklusive uannoncerede ordrer til og med tredje kvartal. I 2016 fik Vestas i alt 10.494 megawatt hjem i ordrebogen inklusive uannoncerede ordrer.

Vestas-lukkede sluttede fredag 0,3 pct. lavere til 432,90 kr.

Også smykkeselskabet Pandora kan få opmærksomhed som følge af meddelelsen om, at hedgefonden Maverick Capital har reduceret sit sats på kursfald i aktien til under 0,5 pct. af Pandoras aktiekapital. I begyndelsen af november havde Maverick Capital en shortposition i Pandora på 1,31 pct., men den er siden over flere omgange blevet reduceret gradvist, og kort før jul faldt den til 0,48 pct.

Der er dog fortsat store aktive sats på yderligere Pandora-nedtur på børsen. AQR Capital Management og Coatue Management har således senest oplyst om shortpositioner på henholdsvis 1,99 pct. og 2,83 pct. af aktierne i Pandora.

Fredag steg Pandora-aktien 0,8 pct. til 664 kr.

Endelig kunne TCM Group sent fredag oplyse, at Carnegie, der har været stabiliseringsagent i forbindelse med køkkenselskabets børsnotering 24. november, er færdig med stabiliseringsperioden. Hen over stabiliseringsperioden har Carnegie købt godt og vel 768.000 aktier i TCM Group. Det svarer til omkring 73 pct. af investeringsbankens samlede støttemandat på 1.050.000 aktier.

For resten af støttemandatet, lidt over 282.000 aktier, har Carnegie dermed udnyttet overallokeringsretten. Dermed kommer det samlede antal af solgte aktier i TCM's udbud op på 7,28 mio., svarende til et bruttoprovenu på 713,6 mio. kr. til storaktionæren, kapitalfonden IK.

TCM Group lukkede fredag uændret i 98 kr.