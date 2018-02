Aktier: Vestas indtager bunden i rødt marked

Vestas starter dagen ud med at være med i bunden af det danske eliteindeks, C25, efter i weekenden at have købt amerikanske Utopus Insights, der leverer dataanalyser. Også Alm. Brand har været på indkøb og fået Saxo Privatbank med 17.500 kunder ind i folden. Og det får ligeledes investorerne til at vende tomlen ned fra morgenstunden.

Samlet falder det danske aktiemarked med 1,0 pct. til indeks 1088,4 målt på C25, og dermed følger de danske aktier efter udviklingen både i USA og Asien.

»Det bliver givetvis en nervøs uge, hvor vi vil se forsøg på stabilisering af aktiemarkedet, men der kan godt gå nogle dage, før "bundgarnsfiskerne" rigtig forsøger at købe op,« vurderer Kim Fæster, chefanalytiker i Jyske Bank.

FOKUS PÅ VESTAS OG ALM. BRAND EFTER INDKØB

Vestas har for omkring 600 mio. kr. overtaget amerikanske Utopus Insights, der leverer dataanalyser. Selskabet har 15 års erfaring i udvikling af digitale løsninger, en portefølje af innovative digitale produkter, mere end 30 patenter og et team af erfarne dataforskere, energiingeniører, energisoftwareudviklere og meteorologer, oplyser Vestas.

Aktien falder med 2,8 pct. til 393 kr. efter få handler mandag morgen.

I bunden er også ingeniørkoncernen FLSmidth, der har fået nyt fra sin svenske konkurrent Sandvik. Svenskerne, der blandt andet leverer ind til første del af etableringen af en mine, har leveret et bedre end ventet regnskab for fjerde kvartal. Aktien i FLS er med i bunden og falder med 2,6 pct. til 336,20 kr.

Uden for eliteindekset har Alm. Brand købt Saxo Privatbank, som bliver slået sammen med bankaktiviteterne i Alm. Brand-koncernen. Købsprisen er 360 mio. kr., og det bliver finansieret med egenkapital fra Alm. Brand-koncernen, skriver selskabet i en meddelelse til fondsbørsen.

Som følge af overtagelsen af Saxo Privatbank, der kommer med 17.500 kunder, forøger Alm. Brand Bank sit forretningsomfang med 50 pct. I forvejen har Alm. Brand Bank omkring 50.000 kunder på landsplan. Alm. Brand mister 1,2 pct. til 72,70 kr. mandag morgen.

GENREJSNING TIL TDC

Efter et kvarters handel er den eneste aktie i grønt i C25 TDC, der stiger med 0,4 pct. til 37,27 kr., efter et løftet kursmål fra norske ABG Sundal Collier til 45 kr. fra 42 kr. Den positive anbefaling "køb" er samtidig stadig gældende, og generelt virker analytikerne begejstrede for teleselskabets melding om overtagelsen af MTG i sidste uge.

Siden da har der været flere løftede anbefalinger og øgede kursmål. TDC faldt med over 8 pct. torsdag, da handlen sammen med regnskabet for 2017 blev offentliggjort.

Ifølge dagbladet Børsen er Novo Nordisks ærkekonkurrent på det amerikanske marked, Eli Lilly, klar til at tage kampen op, når den danske medicinalkoncern lancerer diabetesmidlet Ozempic i USA i dag. Ozempic er udset til at bære væksten i Novo Nordisk de kommende ti år eller mere, men Eli Lilly mener at kunne konkurrere meget effektivt. Novo Nordisk falder 1,0 pct. til 299,65 kr.

Coloplast har fået æren af at være ugens aktie i Jyllands-Posten Erhverv. Det påpeges, at medicokoncernens styrke ligger i et solidt forretningsgrundlag samt en globalt førende position. Målsætningen er en organisk vækst på 7-9 pct., men valutaforhold kan gøre aktien til en lidt risikabel investering. Aktien falder med 0,5 pct. mandag morgen til 495,50 kr. og er med i det øverste lag i eliteindekset.

Dagens eneste regnskab kommer fra Össur. Selskabet venter en organisk omsætningsvækst i lokal valuta på 4-5 pct. og en EBITDA-margin på 18-19 pct. Aktien stiger med 3,9 pct. til 29 kr. efter et fald på 5,7 pct. fredag.