Aktier: Vestas i fokus på dag med ventet medvind til aktierne

Vestas vil tage fokus fra morgenstunden, da vindmølleselskabet kommer med regnskab for de første tre måneder af 2018. Analytikerne vil holde skarpt øje med prisudviklingen på vindmøller, som har været et centralt fokuspunkt de seneste kvartaler.

Og fra Siemens Gamesa lyder det i regnskabet for første kvartal fredag morgen, at selskabet møder betydeligt prispres på vindmølleselskabet.

Vestas venter i 2018 en omsætning på mellem 10 mia. euro og 11 mia. euro og en EBIT-margin på 9-11 pct. før særlige poster. De fri pengestrømme ventes at blive på minimum 400 mio. euro.

En aktie i Vestas steg med 0,4 pct. til 412,20 kr. torsdag.

Samlet er der udsigt til en positiv åbning på det danske aktiemarked, hvis det skal følge udviklingen på det amerikanske efter dansk lukketid, hvor det brede S&P 500-indeks steg med 1 pct. efter klokken 17. Fredag morgen peger futures på indekset svagt ned, mens futures på det tyske DAX-indeks stiger med 0,5 pct.

Torsdag faldt C25-indekset med 0,1 pct. til 1132,43. Det var blandt andet Novo Nordisk, der var med til at trække i den retning, med et fald på 2,3 pct. til 300 kr. efter en stigning onsdag på 4,3 pct. i kølvandet af regnskabet for første kvartal.

ALK MED REGNSKAB

ALK-Abellôs regnskab fredag morgen for første kvartal kom med en opjustering af forventningerne til 2018. Nu venter selskabet en omsætning på over 2,7 mia. kr. samt et driftsresultat før af- og nedskrivninger, EBITDA, på omkring 0.

Tidligere ventede selskabet 2,7 mia. kr. i omsætning samt et driftsresultat før af- og nedskrivninger, EBITDA, på omkring minus 50 mio.

Aktien faldt 0,5 pct. torsdag til 768 kr.

DAGEN DERPÅ FOR COLOPLAST

Det er dagen derpå for Coloplast, der torsdag trak godt op i eliteindekset efter en stigning på 6,5 pct. til 571 kr. Medvinden kom, efter at regnskabet dækkende andet kvartal af 2017/18 overraskede positivt med en underliggende salgsvækst i medicoselskabet på 8 pct. samt et løft af forventningerne.

Oveni har Coloplast fået gentaget en købsanbefaling fra ABG, der har hævet kursmålet til 620 kr. fra 550 kr., viser data fra Bloomberg News. Også DNB har hævet kursmålet til 645 kr. fra 590 kr., mens anbefalingen om "køb" ligeledes gentages her.

A.P. Møller-Mærsk, der faldt med 0,9 pct. til 9900 kr. torsdag, kan få fokus, da der bliver offentliggjort de ugentlige priser på containerfragt i SCFI-indekset. I sidste uge viste indekset en stigning på 12,8 pct. til indeks 760,67. Herunder viste raterne på den vigtige handelsrute mellem Asien og Nordeuropa sig at være steget hele 32,5 pct.

Og så har Nordea skåret kursmålet for aktien i NKT til 260 kr. fra 280 kr. Samtidig gentager banken anbefalingen "køb", viser data fra Bloomberg News.

NKT-aktien sluttede torsdag 0,2 pct. lavere i 181,30 kr. Selskabet, der har indtil videre er faldet 36 pct. på aktiemarkedet i år, er klar med regnskab for første kvartal den 15. maj.

SAS KAN FÅ NYT OM BRANCHEN

Og så kan SAS få lidt fokus, da British Airways' ejer, IAG, er på banen med regnskab. IAG har for nylig erklæret sin interesse i Norwegian, hvilket også har påvirket SAS-aktien.

En aktie i SAS faldt med 1,6 pct. torsdag til en pris på 15,26 kr.

Blandt sidepapirerne kommer også Onxeo med regnskab for de første tre måneder af 2018. Selskabet, der er opstået efter fusionen mellem Topotarget og franske Bioalliance Pharma, oplyser ikke finansielle forventninger.

Aktien faldt med 0,4 pct. til 10,00 kr. i torsdagens handel.