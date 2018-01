Aktier: Vestas i fokus i ventet positiv åbning

Det kommer efter en positiv mandag for Vestas-aktien, der steg 2,9 pct. til 439 kr. efter have opjusteret forventningerne til de frie pengestrømme i 2017 fra 450-900 mio. euro til 1150-1250 mio euro.

Société Générale holder dog fast i anbefalingen "sælg".

Mandag lukkede det danske C25-indeks i 1174,29 efter en stigning på 0,87 pct. i løbet af dagen, hvor også det europæiske Stoxx 600-indeks fulgte med op med en stigning på 0,30 pct.

De asiatiske markeder viser tirsdag positive takter efter stigninger i USA mandag, hvor det brede S&P 500-indeks lukkede med en stigning på 0,26 pct.

De amerikanske futures viser små forskydninger tirsdag morgen, mens den tyske DAX-future stiger 0,5 pct.

Jefferies ser stort lys i Mærsk

Amerikanske Jefferies har store forventninger til A.P. Møller Mærsk i 2018. Her regner man både med en stor indtjening og et flot udbytte, vurderer finanshuset i et analysenotat.

Jefferies har derfor anbefalingen "køb" af Mærsk-aktierne og et kursmål på 14.500 kr. Det indikerer et positivt potentiale på små 25 pct. for B-aktien, der mandag sluttede 2,7 pct. højere i 11.605 kr.

Jefferies ser blandt andet opkøbet af rederiet Hamburg Süd som en gevinst for Mærsk, ligesom et tættere samarbejde med blandt andet APM Terminals, der driver containerterminaler, og rederiet Maersk Line som følge af den nye selskabsstruktur kan skabe resultater.

»Vi venter, at driftsresultatet (EBIT) i 2018 vil blive mere end fordoblet på ryggen af konsolideringen og integrationen af opkøbet af Hamburg Süd og et tættere samarbejde inden for Transport & Logistics-divisionen,« skriver Jefferies i et analysenotat.

Mærsk lukkede mandag i 11.605 kr. efter at være steget med 2,7 pct.

Stor kontrakt vigtig for ISS

ISS fik tirsdag forlænget sin kontrakt med computerproducenten Hewlett Packard Enterprise.

Det er et vigtigt signal, at kontrakten kommer til at løbe yderligere fem år, vurderer Søren Løntoft Hansen, analytiker i Sydbank.

»Det er positivt, at ISS formår at fastholde den her kontrakt. I ISS-regi er den kæmpestor i forhold til de andre kontrakter, som koncernen har,« siger analytikeren.

I 2016 stod kontrakten med HP for omkring 1,5 pct. af den samlede omsætning hos ISS på knap 79 mia. kr.

Meddelelsen om den forlængede kontrakt kom mandag eftermiddag, efter at fondsbørsen var lukket. En aktie i ISS faldt med 0,9 pct. til 242 kr. mandag.

Matas kommer med handelstal

Kosmetikkæden Matas kommer tirsdag med en handelsopdatering for perioden 1. oktober 2017 til og med den 31. december, og investorerne får dermed et indblik i, om materialistkæden har haft en fornuftig julehandel oven på en svær periode med tilbagegang i butikkerne.

Matas lukkede mandag i 80,60 kr. efter at være steget med 0,8 pct.

Novo Nordisk kan fortsætte fokus

Medicinalvirksomheden kan igen få opmærksomhed for sit forsøg på at overtage det belgiske biotekselskab Ablynx for over 19 mia. kr.

Det belgiske biotekselskab meddelte mandag eftermiddag, at danskeren Bo Jesper Hansen overtager rollen som bestyrelsesformand fra Peter Felner, der er trådt ud af bestyrelsen.

Novo-aktien lukkede i 339,75k kr. efter at være steget 0,4 pct.