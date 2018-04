Aktier: Vestas i fokus efter udbytte fragang

Nye tiltag i handelskrigen mellem USA og Kina fra førstnævntes præsident, Donald Trump, efter amerikansk lukketid har nok engang sat en kæp i hjulet på optimismen, der ellers prægede den amerikanske handel tirsdag.

Det danske eliteindeks C25 åbner efter ti minutters handel 0,5 pct. lavere i 1104,71. Ude i Europa er der fald af samme størrelsesorden.

Vestas falder mest, men en del af faldet er af teknisk karakter, da der fragår udbytte på 9,23 kr. Vestas falder 2,8 pct. (21,60 kr. til 422,90 kr. Tirsdag var vindmøllegiganten hjulpet frem af en flot ordrehøst i påskedagene, der sikrede et samlet set hæderligt første kvartal på ordrefronten. Da steg aktien 3,3 pct.

GN falder, efter at Handelsbanken har sænket kurmålet til 210 kr. fra 230 kr. og anbefalingen til "reducer" fra "akkumuler".

GN falder 2,1 pct. til 208,20 kr.

I toppen uden selskabsspecifikt nyt ligger Lundbeck, der stiger 1,2 pct. til 340,80 kr., og Pandora, der stiger 0,7 pct. til 644 kr.

Mærsk-aktierne falder. B-aktien ligger med et fald 0,8 pc.t i 9230 kr. Aktien er i år faldet 15 pct.

- På trods af det voldsomme kursfald i år, så ser vi ikke nogen grund til at samle aktien op endnu. Vi venter således, at aktien vil være tynget i år af, at presset på fragtraterne vil fortsætte, eftersom mange nye skibe i øjeblikket forlader skibsværfterne, skriver Handelsbanken i en morgenkommentar.

Banken fastholder sin anbefaling "reducer" og kursmålet på 10.300 kr.

Danske Bank åbner uændret omkring 224,80 kr. Samarbejdet med de andre banker i Danmark har styrket det Danske Bank-ejede betalingsselskab Mobilepay. Så det skal drøftes, om de andre banker skal være medejere af Mobilepay. Ifølge selskabets formand, Jesper Nielsen, kan banken muligvis få selskab af andre banker inden for et år eller to.

ISS fik tirsdag kursklø som reaktion på en stor nedjustering fra franske Sodexo skærtorsdag, mens de danske handlere var på påskeferie. Det ramte flere aktier i sektoren tirsdag, men to analytikere vurderede over for Ritzau Finans, at problemerne hos Sodexo er meget selskabsspecifikke og ikke i samme grad vil ramme ISS.

ISS falder 0,4 pct. til 215,10 kr. efter et fald tirsdag på 3,4 pct.

CHEMOMETEC OPJUSTERER IGEN

Chemometec, der udvikler, producerer og sælger analyseudstyr til tælling og analyse af celler i forskellige væsker, har opjusteret forventningerne til omsætningen og driftsresultatet, EBITDA, for regnskabsåret 2017/18.

Aktien stiger 10,2 pct. til 36,70 kr. og er i år steget knap 40 pct.

Den nye forventning for omsætningen ligger i intervallet 104-107 mio. kr., mens de tidligere var udmeldt til at ligge i den øvre del af intervallet 97-103 mio. kr. Driftsresultatet opjusteres til 23-26 mio. kr. mod tidligere ventet 12-18 mio. kr. Det forskudte regnskabsår løber indtil udgangen af juni.

De tidligere forventninger blev opjusteret ved udgangen af første halvår af regnskabet i starten af januar. I starten af regnskabsåret lød forventningerne til driftsresultatet på 5-15 mio. kr.

Selskabet realiserede i første halvår af 2017/18 en omsætning på 53,6 mio. kr. samt et driftsresultat på 13,1 mio. kr.

/ritzau/FINANS