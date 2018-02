Aktier: Vestas, Genmab og Mærsk kan komme i fokus

Overordnet set tyder det på en næsten uændret åbning i Europa - måske med en tendens til marginale fald efter en lettere negativ drejning på de amerikanske børser tirsdag aften.

Futures for markedet i London og Tyskland ligger før åbningen til marginale fald på omkring 0,1-0,2 pct.

Herhjemme endte eliteindekset, C25, onsdag 0,1 pct. højere i 1132,07, særligt støttet af en stigning til Vestas på 4 pct. efter opløftende prismeldinger fra en tysk vindauktion.

Vindmølleproducenten kan fortsætte med at få opmærksomhed onsdag, efter at storbanken HSBC har hævet anbefalingen af Vestas-aktien til hold fra reducer og kursmålet til 420 kr. fra 385 kr.

Modsat har amerikanske JPMorgan sænket sit kursmål for aktien til 485 kr. fra 510 kr., mens anbefalingen "outperform" bliver gentaget ifølge data fra Bloomberg News.

GENMAB KOMMER MED REGNSKAB

Investorerne kan onsdag se frem til regnskab fra biotekselskabet Genmab. Det kommer dog først efter børslukketid, og særligt forventningerne til 2018 vil være et fokuspunktet for investorerne.

Onsdag morgen er der i øvrigt kommet januar-salgstal for Genmabs Darzalex i USA. Salget opgøres til 93,2 mio. dollar, hvilket senioranalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank betegner som »stort set« på linje med bankens forventninger på 94,6 mio. dollar.

Der kan også ventes forsat fokus på A.P. Møller-Mærsk efter selskabets kapitalmarkedsdag tirsdag. Onsdag morgen er det kommet frem, at Credit Suisse har sænket sit kursmål for aktien til 14.238 kr. fra 14.652, hvilket dog ikke ændrer på anbefalingen outperform.

DNB gentager desuden »køb«, men har ligeledes sænket kursmålet til 12.900 kr. fra 13.200 kr. efter kapitalmarkedsdagen, hvor manglende store nyheder kan forklare tirsdagens kursfald for Mærsk B-aktien på 3,1 pct. til 10.565 kr.

ÆNDREDE KURSMÅL FOR JYSKE BANK OG SYDBANK

Der er ligeledes kommet analyseopdateringer på Jyske Bank og Sydbank efter de to bankers regnskaber tirsdag. SEB har løftet kursmålet for Jyske Bank til 390 kr. fra 385 kr. og fastholder sin købsanbefaling, mens JPMorgan har sænket sit kursmål for aktien til 370 kr. fra 380 kr. og fastholder neutral.

Sydbanks anbefaling er blevet sænket hos SEB til »sælg« fra »hold« og kursmålet til 243 kr. fra 260 kr. Den opdatering kom dog allerede tirsdag.

I tirsdagens handel faldt Jyske Bank 1,8 pct. til 343,40 kr., mens Sydbanks aktie faldt med 5,5 pct. til 243 kr.

SIMCORPS KURSMÅL FÅR ET LØFT

Uden for C25 kan Simcorp fortsætte med at få opmærksomhed efter et godt regnskab fra selskabet tirsdag, hvor aktien blev belønnet med en kursstigning på 12,2 pct. til 413,20 kr.

Efter regnskabet har Handelsbanken hævet kursmålet for aktien til 445 kr. fra før 415 kr. Anbefalingen er fortsat "akkumuler".

Salling Bank kom onsdag morgen med regnskab for 2017. Det viste en basisindtjening på 46,4 mio. kr. mod 55,5 mio. kr. i samme periode året før.

Senere på dagen kommer der desuden regnskaber fra Møns Bank, Lollands Bank og Kreditbanken.