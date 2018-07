Aktier: Vestas fører an i positivt C25-indeks

Indekset stiger 0,4 pct. til 1132,30, og det er med plusser til størstedelen af de danske eliteaktier. Bag den generelt positive stemning kan ligge forholdsmæssig ro på den internationale front, hvor der efter sidste uges uro mellem USA og Kina omkring handelskonflikten ikke er dukket nyt op, som kan skabe større usikkerhed eller nervøsitet hos investorerne.

Blandt de danske enkeltaktier stiger Vestas-aktien 1,6 pct. til 396,10 kr., efter at vindmølleproducenten har fået indledt dækning af schweiziske UBS med en købsanbefaling og et kursmål på 535 kr. Det skriver Bloomberg News.

Med kursmålet vurderer analytikerne hos UBS, at Vestas-aktien hen over de næste 12 måneder vil stige omkring 37 pct. målt på mandagens lukkekurs, der var 389,70 kr.

Også Mærsk-aktierne, som på det seneste har været påvirket af handelskonflikten mellem USA og Kina, er startet tirsdagen positivt. For B-aktiens vedkommende lyder den foreløbige stigning på 1,6 pct. til 7960 kr.

FOKUS PÅ UDENLANDSKE REGNSKABER

I resten af eliteindekset er flere selskaber i særlig fokus på grund af udenlandske regnskaber. Blandt andet får Genmab ved middagstid nyt fra den amerikanske partner Johnson & Johnson, der aflægger regnskab for andet kvartal.

I regnskabet vil der blive offentliggjort salgstal for kræftmidlet Darzalex. Genmab modtager procenter eller royalties af Johnson & Johnsons salg af Darzalex, der bruges til behandling af knoglemarvskræft. For hele 2018 venter Genmab, at partnerens salg af Darzalex lander mellem 2,0-2,3 mia. dollar. Tirsdag morgen stiger Genmab-aktien 1,3 pct. til 1104,50 kr.

Også DSV kigger mod udlandet tirsdag, da transport- og logistikkoncernen fra morgenstunden har fået nyt fra konkurrenten Panalpina, som i andet kvartal voksede både på omsætningen og driftsindtjeningen. For resten af året regner Panalpina med, at selskabet inden for luftfragt vil vokse på samme niveau eller over markedet, mens fragten til søs ventes at vokse under markedets niveau. DSV-aktien er startet 1,3 pct. højere til 513,40 kr.

Endelig kan Nordea skele til Sverige, hvor storbanken SEB har tjent mere end ventet i andet kvartal blandt andet på grund af en overraskende positiv udvikling i nettorenteindtægterne, som er summen af renter fra udlån fratrukket bankens egne renteudgifter. Nordea-aktien stiger tirsdag morgen 1,3 pct. til 63,60 kr.

Udenfor eliteindekset har Topdanmark fået løftet kursmålet fra storbanken Barclays. Kursmålet lyder nu på 310 kr. mod tidligere 302 kr. Anbefalingen af aktien er ligevægt, viser data fra Bloomberg. Topdanmark-aktien stiger 1,4 pct. til 309,80 kr.