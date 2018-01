Aktier: Vestas får positiv omtale på ny plusdag

Vindmølleproducenten får spalteplads hos Finans, der skriver, at datadeling skal øge salget i serviceforretningen.

Det er de gigantiske mængder af data, som Vestas indsamler om sine møller hver dag gennem et hav af sensorer, som skal komme kunderne til gavn og give dem større indsigt i, hvornår eventuelle tekniske udfordringer er under opsejling, så vedligehold og udskiftninger kan lægges på tidspunkter, hvor driftstabet er minimalt.

Vestas faldt onsdag mest blandt C25-aktierne med 1,5 pct. til 433,60 kr. efter en stigning på 2,6 pct. tirsdag, da investorerne kvitterede for en stærk ordrestrøm.

Selve C25-indekset steg onsdag med 0,3 pct. til 1152,57 understøttet af blandt andet medicinalaktierne, der fandt støtte i en positiv brancheanalyse fra Bernstein.

Fremgangen i C25-indekset kom efter en tilsvarende stigning tirsdag, og meget tyder på, at også årets tredje børsdag starter godt, idet futuremarkedet indikerer en stigning på det tyske aktiemarked i størrelsesordenen 0,4 pct.

»Jeg tror, at den positive tendens vil fortsætte,« siger senioraktierådgiver i Jyske Bank Martin Munk til Ritzau Finans.

»Vi fik onsdag et overraskende stærkt ISM-tal for industrien i USA, og det ser ud til, at dollar har stabiliseret sig lidt, så der virker også til at være ro på den front.«

Netop svækkelsen af dollar har ifølge Martin Munk været et tema for eksportvirksomheder i den senere tid og presset nogle af de aktier, der henter en stor del af deres indtjening i amerikansk valuta.

»Vi har set eksportrelaterede aktier have det lidt hårdt. I går så vi dog en genrejsning i farmaaktierne efter en positiv brancherapport fra Bernstein, og det understøttede Novo og Lundbeck, der ellers er nogle af dem, der er hårdt eksponeret mod dollar.«

For A.P. Møller-Mærsk, der også er dollarfølsom, er der kommet opløftende nøgletal fra Kina, hvor aktivitetsindekset viste tegn på vækst i servicesektoren.

Sammen med de positive aktievinde i USA, hvor S&P 500-indekset onsdag kravlede over indeks 2700 for første gang, kan det muligvis give lidt revanche til Mærsk-aktien, der faldt 0,6 pct. onsdag til 10.900 kr.

Genmab-aktien kan også få opmærksomhed, da SEB har sænket kursmålet til 1160 kr. fra 1280 kr. for aktien, der onsdag lukkede i 1057,50 kr.

Det samme kan DFDS efter en artikel i Børsen om truslen fra økonomisk belastende cyberangreb.

Ifølge rederiets administrerende direktør, Niels Smedegaard, bliver selskabet dagligt udsat for hackerangreb og har øget udgifterne til bekæmpelse af truslerne markant. Rederiets aktie steg onsdag med 0,4 pct. til 333,40 kr.

TCM Group kan også komme i fokus, da både Danske Bank og ABG Sundal Collier har indledt dækning af aktien med anbefalingen "køb" og et kursmål på 125 kr. Aktien lukkede onsdag i 98 kr.

Danske Bank og ABG Sundal Collier var sammen med Carnegie med til at føre TCM Group på børsen i slutningen af november.