Aktier: Vestas drøner ned i fladt C25

Et skuffende regnskab fra det danske vindmølleselskab Vestas er med til at holde det danske eliteindeks, C25, lige på vippen fredag middag.

C25 ligger stort set uændret i 1132,70.

Vestas indtager den kedelige sidsteplads blandt de 23 aktier, der er fortsat kan handles i C25-indekset. Aktien falder med 2,9 pct. til 400 kr., efter regnskabet for første kvartal i år blev offentliggjort fra morgenstunden.

ALK-Abelló stiger med 8,6 pct. til 834 kr. mest blandt aktierne på børsen, efter også allergivaccineselskabet er kommet med regnskab for første kvartal, der indeholdt en opjustering af forventningerne til 2018.

VESTAS STJÆLER BILLEDET



Vestas offentliggjorde tal for de første tre måneder i år, der både skuffede på omsætningen og indtjeningen. Omsætningen lød på 1694 mio. euro mod de ventede 1828 mio. euro ifølge et estimat fra Ritzau Estimates. Driftsresultatet, EBIT, endte på 126 mio. kr. mod et estimat på 142 mio. euro.

Vindmølleselskabet fastholder dog forventningerne til 2018, da selskabet ved udgangen af kvartalet havde en rekordstor ordrebog på 21,6 mia. euro.

Selskabet har opgjort den gennemsnitlige salgspris for mølleordrerne i første kvartal til 0,73 mio. euro per megawatt mod 0,74 mio. euro per megawatt kvartalet før.

»Vestas stjæler billedet. Priserne for kvartalet ligger egentlig rigtig pænt, og det især det, folk holder øje med. Så hvis vi ser bort fra alt det andet, så synes vi egentlig, at det var positivt,« siger Anne Sophie Riis, der er børsmægler hos ABG Sundal Collier.

»Udlandet er meget negativt, så det er det, det der trækker den ned,« forklarer hun.

ALK TIL TOPS



ALK-Abellós resultater oversteg såvel selskabets egne som analytikernes forventninger, og selskabet opjusterer forventningerne til 2018.

Allergivaccineselskabet omsatte for 752 mio. kr. i første kvartal af 2018 mod ventet 716,7 mio. kr. baseret på tre analytikeres gennemsnitsestimat ifølge Bloomberg News.

I samme periode sidste år var omsætningen på 789 mio. kr.

»De kom bare med et rigtig stærkt regnskab. Deres tabletsalg går godt, der var gode kommentarer om USA, og det går hurtigere end ventet med at sænke omkostningerne,« siger Anne Sophie Riis.

COLOPLAST FÅR KURSMÅL LØFTET



For Coloplast er det dagen derpå. Aktien morgen stiger med 0,6 pct. til 570,40 kr. Coloplast trak torsdag godt op i eliteindekset med et plus på 6,5 pct., efter at regnskabet for andet kvartal 2017/18 overraskede positivt med en underliggende salgsvækst i medicoselskabet på 8 pct. samt et løft af forventningerne.

Efter regnskabet har analytikerne stået i kø for at justere kursmål for Coloplast. Fredag har Coloplast fået gentaget en købsanbefaling fra ABG, der har hævet kursmålet til 620 kr. fra 550 kr., viser data fra Bloomberg News. Også DNB har hævet kursmålet til 645 kr. fra 590 kr., mens anbefalingen om "køb" ligeledes gentages her.

Og Jyske Bank hæver kursmålet med 50 kr. til 500 kr. og gentager en anbefaling om "sælg".

Også Mærsk har fået løftet kursmålet til 11.200 kr. fra tidligere 10.800 kr. af Goldman Sachs, der gentager sin "neutral"-anbefaling. Aktien stiger med 0,6 pct. til 9956 kr. for B-aktien.

Selskabet har også fået de ugentlige priser på containerfragt i SCFI-indekset. Indekset steg 2,1 pct. og fortsætter forrige uges stigning, der lød på 12,8 pct., hvor raterne på den vigtige handelsrute mellem Asien og Nordeuropa viste sig at være steget hele 32,5 pct.

Storbanken Nordea har skåret kursmålet for aktien i NKT til 260 kr. fra 280 kr. Samtidig gentager banken anbefalingen "køb", viser data fra Bloomberg News. NKT-aktien stiger dog 0,9 pct. til 182,90 kr.

Macquarie Funds Management Hong Kong har øget sin satsning på, at NKT-aktien fremover vil blinke rødt og falde i værdi.

En indberetning til Finanstilsynet viser, at Macquarie har øget sin shortposition i NKT til 0,73 pct. af aktiekapitalen fra tidligere 0,61 pct. Selskabet, der har indtil videre er faldet 36 pct. på aktiemarkedet i år, er klar med regnskab for første kvartal den 15. maj.

IC GROUP FÅR DROPPET ANBEFALING



Udenfor C25 stiger 0,8 pct. til 154,20 kr. til trods for, at Nordea har ændret sin anbefaling af aktien til "hold" fra "køb", efter regnskabet for tredje kvartal torsdag. Selskabets omsætning lød på 379 mio. kr. i kvartalet, hvilket var et fald på 14 pct. i forhold til det tilsvarende kvartal året forinden.

Rederiet Norden får sænket kursmålet af DNB med 10 kr. til 135 kr., mens der ikke pilles ved købsanbefalingen. Aktien stiger fredag middag med 0,5 pct. til 112,40 kr.