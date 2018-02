Aktier: Varme vinde fortsætter med Vestas i fokus

Dermed ser der ud til at blive bygget videre på en grøn onsdag. Her lå aktierne helt fra morgenstunden i grønt, men midt på eftermiddagen blev C25-indekset sendt ned i et hul, da der blev præsenteret overraskende stærke inflationstal fra USA.

De var med til at løfte frygten for kraftige rentestigninger og særligt flere renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, end tidligere ventet.

Derfor gik det ledende danske indeks i rødt i en periode, men udviklingen vendte hurtigt, og så sluttede eliteindekset 1,1 pct. højere i 1115,55.

Tendensen var den samme i USA, og efter dansk lukketid steg de amerikanske aktier yderligere. Målt på S&P 500-indekset var den ekstra fremgang - efter at de danske handlere var gået hjem - på 1 pct.

Dertil kan man lægge stigende futures torsdag morgen, hvor de tre ledende amerikanske indeks indikeres en indledende stigning på mellem 0,4 pct. og 0,5 pct. fra start torsdag. Også i Europa stiger futures, og i Asien stiger de markeder, der har åbent.

INVESTORER HOLDER ØJE MED VESTAS-KONKURRENT

Blandt enkeltaktierne kan Vestas igen stjæle opmærksomhed torsdag, hvor rivalen Siemens Gamesa holder kapitalmarkedsdag i Madrid.

Her vil snakken formentlig blandt andet falde på udviklingen i priserne i sektoren, og det kan meget vel smitte af på Vestas også.

I sit seneste regnskab fortalte Siemens Gamesa, at priserne igen så ud til at have stabiliseret sig efter en nedadgående tendens. Det sendte ved den lejlighed Vestas-aktien, der havde været trykket ned af frygten for lavere priser, op.

»Så der kan være nogle investorer, som tænker, at hvis Siemens Gamesa gentager det, det tidligere sagde, så er det det, der står frisk i ændringen. Det kan være med til at trække Vestas op,« sagde Jacob Pedersen, der er analysechef hos Sydbank, onsdag til Ritzau Finans.

Vestas-aktien endte onsdag 1,9 pct. højere i 430 kr.

FLERE KONKURRENTNYHEDER

Også medicoselskabet Coloplast kan få opmærksomhed grundet nyheder fra en konkurrent.

Britiske Convatec, der konkurrerer med det danske selskab på markedet for kontinens, stomi og sårpleje, afleverer nemlig sit årsregnskab for 2017.

Coloplast-aktien steg med 2,1 pct. til 509,40 kr. onsdag.

Luftfartsselskabet SAS kan samtidig skæve til Norge, hvor lavprisselskabet Norwegian måtte se sit driftsresultat og sin bundlinje gå i rødt i fjerde kvartal sidste år.

I sit regnskab for perioden torsdag morgen fremgår det, at omsætningen i Norwegian steg markant til 7884 mio. norske kr. i oktober, november og december, og det var faktisk mere, end analytikerne havde ventet.

Ifølge estimater fra Inquiry Financial var der ventet et salg på 7744 mio. norske kr.

Til gengæld skuffede driftsresultatet (EBITA) ved at ramme minus 652 mio. norske kr. mod analytikernes forventninger om et underskud på 259 mio. norske kr.

SAS-aktien steg 1,7 pct. til 13,77 kr. onsdag.

MINDRE KURSMÅLSÆNDRINGER

Forsikringsselskabet Topdanmark har fået løftet sit kursmål hos canadiske RBC til 200 kr. fra 180 kr., mens anbefalingen ifølge data fra Bloomberg News fortsat er »underperform«.

Topdanmark endte onsdagen 1,7 pct. højere i 285,80 kr.

Tyske Berenberg har desuden skruet op for kursmålet for William Demant Holding, der er løftet til 190 kr. fra 172 kr. Anbefalingen er fortsat »hold«.

WDH-aktien steg onsdag 2,1 pct. til 187,20 kr.

For DSV er kursmålet hos ligeledes tyske Mainfirst blevet løftet til 550 kr. fra 500 kr., mens anbefalingen forbliver i positivt terræn på »outperform«.

DSV sluttede onsdagen 0,8 pct. højere i 473,20 kr.

NYE PENGE TIL VELOXIS

Blandt de mindre selskaber kan Veloxis få del i rampelyset torsdag, idet selskabet har fået tilført 60 mio. dollar fra det amerikanske investeringsselskab Athyrium Capital Management.

Kapitaltilførslen skal bruges til at refinansiere Veloxis' udestående gæld, fremskynde væksten for hovedproduktet Envarsus XR i USA og hjælpe med at finansiere driftsmulighederne i medicinalselskabet, fremgår det af en meddelelse til fondsbørsen.

Veloxis steg 1,1 pct. til 0,85 kr. torsdag.

Fra regnskabsfronten er denne uges eneste danske højdepunkt Fynske Bank, som torsdag afleverer sit årsregnskab for 2017.

Onsdag steg aktien 1,2 pct. til 87,50 kr.