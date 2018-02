Aktier USA: Stigende renter og vigende teknologisektor gav kursfald

Samtidig udviste teknologiaktierne en vigende tendens forud for en række regnskaber fra de store tech-koncerner.

Torsdag lukkede S&P 500-indekset med et minus på 0,1 pct. i 2821,86. Dow Jones-indekset sluttede med en gevinst på 0,1 pct. i 26.186,71, mens Nasdaq endte med et indeksdrop på 0,4 pct. til 7385,86.

Ugen har været ganske volatil, idet generelt robuste resultater er blevet neutraliseret af stigende obligationsrenter, i takt med at verdens centralbanker bevæger sig væk fra den lempelige pengepolitik.

Fredag morgen er der ikke en ens retning i udviklingen i futuresmarkedet efter blandede regnskaber fra Amazon, Apple og Googles moderselskab, Alphabet, efter børstid torsdag.

Der er fald på 0,2 pct. i Dow Jones, S&P 500 dropper 0,1 pct., mens Nasdaq modsat stiger godt 0,5 pct.

De amerikanske obligationsrenter er fortsat med at stige, efter at nye økonomiske indikatorer syntes at bekræfte den amerikanske centralbanks, Federal Reserve, inflationsudsigt med accelererende priser.

Det var med 230.000 førstegangsledige i sidste uge lidt færre nytilmeldte ledige end ventet. Økonomerne ventede 235.000 nye ledige.

Data fra det amerikanske Institut for Supply Management, ISM, viste en stærkere udvikling i aktiviteten i januar end ventet, selv om indekset faldt til 59,1 fra 59,3 måneden før. Konsensus blandt økonomerne var et indeks på 58,6.

Underindeks viste, at priserne fra de amerikanske fabrikker ramte næsten syv års top, og at fjerde kvartals arbejdskraftomkostninger steg 2,0 pct, hvilket øgede inflationsbekymringerne.

Fredag fremlægges den officielle jobrapport fra de amerikanske myndigheder.

TELESELSKABER I TOP

Telesektoren lå helt i top i torsdagens S&P-indeks trukket op af onsdag aftens sene regnskab fra AT&T, der kunne imponere med et solidt sæt regnskabsdata. Og med en stigning i AT&T-aktien på 4,6 pct. var retningen udstukket for hele segmentet.

Finansaktierne klarede sig også godt på baggrund af de stigende renter. Storbankerne steg i størrelsesordenen 1,0 pct., og hele segmentet øgede ligeledes 1,0 pct.

Ejendomssektoren og forsyningssektoren var dagens dubiøse duo i bunden af S&P med kursfald på henholdsvis 1,9 pct. og 1,6 pct.

Blandt enkeltaktierne steg Ebay hele 13,8 pct. i kølvandet af et stærkt regnskab, hvori det fremgik, at koncernen vil frigøre sig fra Paypal som hovedbetalingspartner. Det sendte Paypal-aktien ud i et drop på godt 8 pct.

Transportselskabet UPS faldt 6,1 pct. efter et skuffende fjerde kvartalsoverskud, der blev trukket ned af højere sæsonbestemte forsendelsesomkostninger.

Efter lukketid viste en solid kvartalsrapport fra Amazon en stigning i salget på 38 pct. til 60,5 mia. dollar. Amazon steg 6,4 pct. i eftermarkedet.

Apples salg af de nye iPhones var lavere end ventet i sidste kvartal. Men aktien steg alligevel 3,4 pct. i eftermarkedet efter meldinger om tilbagekøb og udbyttebetaling.

Googles moderselskab, Alphabet, skuffede trods rekordstore indtægter fra salg af reklamer. Aktien faldt 2,2 pct. i eftermarkedet.