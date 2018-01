Aktier USA: Dow Jones susede over 25.000 for første gang nogensinde

Rekordrækken fortsatte på det amerikanske aktiebørser torsdag, hvor Dow Jones-indekset krydsede niveauet 25.000 efter en stigning på 0,6 pct. til 25.075,13.

Milepælen blev ifølge CNN Money nået, mindre end seks uger efter at det 121-årige indeks brød gennem 24.000, og indekset er nu steget 7000 point eller 36 pct., siden Donald Trumps blev valgt som

»Vi har bevæget os op meget hurtigt. Det er utroligt og rejser spørgsmålet: hvor højt kan det komme,« siger Howard Silverblatt, senerioindeksanalytiker hos S&P Dow Jones Indices til CNN Money.

I torsdagens handel steg det brede S&P 500-indeks endvidere 0,4 pct. til 2723,99, og Nasdaq-indekset endte 0,2 pct. højere i 7077,91 og er i løbet af årets første tre handelsdage dermed allerede steget 2,5 pct.

Inden markedsåbningen var investorerne blevet præsenteret for et par nøgletal, herunder ADP-jobrapporten for den private jobskabelse, som overraskede positivt med en jobvækst på 250.000 i december mod en ventet stigning på 190.000 nye job.

Derimod skuffede antallet af nytilmeldte ledige en smule ved at være steget til 250.000 i sidste uger fra 247.000 ugen før mod et ventet fald til 240.000 nye ledige.

I Dow Jones-indekset var fremgangen anført af General Electric og IBM med stigninger på godt 2 pct., mens Intel lukkede 1,8 pct. lavere efter et fald på 3,4 pct. onsdag, da selskabet erkendte sikkerhedsproblemer i sine chips.

Frø- og sprøjtegiftkoncernen Monsanto skuffede en smule med sit kvartalsregnskab, som viste et overskud af de fortsættende aktiviteter på 41 cent per aktie mod et ventet overskud på 42 cent. Salget landede endvidere på 2,66 mia. dollar med ventet 2,77 mia. dollar. Investorernes reaktion var et lille fald i aktien på 0,1 pct.

Apotekerkæden Walgreens Boots kom også med regnskab, og her flugtede de overordnede tal meget godt med forventningerne, men investorerne fandt alligevel huller i osten og sendte aktien ned med 5,1 pct.

Futuremarkedet peger i retning af en lettere positiv åbning i eftermiddag i størrelsesordenen 0,1 pct.