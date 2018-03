Aktier: Uro om Facebook-data gav drøje hug til Zuckerberg & Co.

Det brede S&P-indeks og i særdeleshed Nasdaq-indekset havde en af årets værste dage efter store fald blandt teknologiaktierne, hvor især Facebook var under beskydning, efter at det er kommet frem, at en konsulentvirksomhed, der arbejdede for Donald Trump i valgkampen, fik adgang til data for 50 mio. Facebook-brugere i USA.

Mandag lukkede S&P 500-indekset med et tab på 1,4 pct. til 2712,92. Dow Jones-indekset sluttede med et minus på knap 1,4 pct. til 24.620,91, mens Nasdaq endte med et drop på 1,8 pct. i 7344,24.

Omsætningen lå en smule under gennemsnittet med 6,9 mia. aktier, mens det 20-dages glidende gennemsnit lyder på 7,2 mia. aktier.

Tirsdag morgen ligger de amerikanske futures blandede. S&P øger under 0,1 pct., Dow Jones er så godt som uændret, mens Nasdaq-futuren dropper 0,3 pct.

Investorernes fokus på Facebook kom, efter at såvel amerikanske som europæiske politikere kræver svar fra Facebooks chef, Mark Zuckerberg, på, hvordan en af Donald Trumps konsulentvirksomheder under valgkampagnen kunne få adgang til data for 50 mio. Facebook-brugere.

»Det, som får det til at løbe koldt ned af ryggen på en investor, er, om Facebook vil kunne få annoncørerne til at betale for de data, de betaler for i dag,« siger porteføljeforvalter Kim Forrest fra Fort Pitt Capital i Pittsburgh til Reuters.

Og det er ikke bare en nedgang i annoncebetalingen, der bekymrer.

»Investorerne er ikke bare bekymrede over at miste reklamedollar. De er også bekymrede for, at den slags virksomheder kommer under en relativ stram regulering,« noterer Kim Forrest.

Facebook styrtdykkede 6,8 pct., og droppet smittede af på andre større højteknologiske virksomheder på grund af bekymringer over ny regulering.

Apple tabte 1,5 pct., mens Googles Alphabet faldt 3 pct., og Microsoft sivede 1,8 pct., hvilket var hovedårsagerne til et fald i S&P's teknologisektor på 2,1 pct.

Kursfald i samtlige sektorer

Samtlige 11 undergrupper i S&P 500 lukkede med kursfald på over 0,7 pct.

Kursfaldene kom på et tidspunkt, hvor investorerne i forvejen var tilbageholdende på grund af det pengepolitiske møde i den amerikanske centralbank tirsdag og onsdag, hvor rentekomitéen - Federal Open Market Committee - ventes at hæve renten 0,25 pct.point.

Investorer står nu med spørgsmålet om, hvorvidt en bedre økonomi kan føre til flere stigninger end de tre i år, som allerede er indregnet.

»Nogle af de mere fremtrædende spørgsmål er, om Feds tone, som sidste gang blev set som mere tilbageholdende, nu har ændret sig til at være mere aggressiv,« pointerer investeringschef Eric Freedman fra US Bank Wealth Management i Minneapolis over for Reuters.

Ifølge data fra Thomson Reuters er sandsynligheden for en renteforhøjelse på 0,25 pct.point onsdag i størrelsesordenen 95 pct.