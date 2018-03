Aktier: Underliggende usikkerhed slår ikke igennem

- Det undrer mig, siger senioraktiehandler i Jyske Bank Martin Munk til Ritzau Finans, men han vurderer de mulige udsigter til handelskrig fortsat vejer tungest. Desuden var der fredag dårligt ratenyt.

B-aktien falder 0,2 pct. til 9604 kr.

C25-indekset derimod stiger 0,4 pct. til 1121,05.

En underliggende usikkerhed, der fremad vil være på markederne i relation til risikoen for en handelskrig slår ikke igennem på mandagens aktiemarked, der ligesom var uden de store nyheder om og fra selskaberne.

Det konstaterer Martin Munk.

- Der er en underliggende usikkerhed i markedet knyttet til udmeldingerne fra Trump op til weekenden og fra andre aktører i weekenden, men mandag slår den ikke igennem, siger han og fortsætter:

- Der er relativ ro på i Tyskland, hvor regeringssamarbejdet nu kommer på skinner og det italienske valg ser ud til at give et mudret resultat, men ikke klart flertal til nogle partier, så det er måske nok slemt, men det kunne være værre.

C25-indekset krones af Bavarian Nordic og Pandora. Bavarian stiger 2,2 pct. til 244,40 kr., mens Pandora stiger 1,6 pct. til 625,60 kr.

- Det er udlandet, der tager for sig i Pandora, oplyser Martin Munk.

Begge aktier har dog ellers ikke noget selskabsspecifikt nyt.

En sænket anbefaling sender Novozymes ned mod bunden, men aktien stiger dog alligevel 0,2 pct. til 307,60 kr. Novozymes der har fået sænket anbefalingen af JPMorgan til "undervægt" fra "neutral" ifølge Bloomberg News. Kursmålet er i samme ombæring skruet op til 270 kr. fra 265 kr. for Novozymes-aktien.

Uden for C25 har der været nyt til et par selskaber.

Også rederiet Norden har fået ændret en af sine anbefalinger, da Nordea nu anbefaler "køb" af aktien mod tidligere "hold". Kursmålet fastholdes på 152 kr., viser data fra Bloomberg.

Rederiet stiger 2,7 pct. til 120 op til tirsdagens regnskab. Opmærksomheden der vil især rette sig mod forventningerne til 2018 efter Trumps meldinger om indførelsen af straftold på aluminium og stål.

UIE DOBLER RESULTAT

United International Enterprises (UIE), der blandt andet er storaktionær i det malaysiske plantageselskab United Plantations Berhad (UP), kom ud af 2017 med et overskud før skat på 67,8 mio. dollar, hvilket var mere end dobbelt op i forhold til overskuddet på 29,2 mio. dollar året før. Det skyldes en stærk udvikling i UP og en betydelig værdistigning på selskabets investering i Melker Schöring AB.

I 2018 venter UIE et nettoresultat - målt på aktionærernes andel - som vil være lavere end det realiserede i 2017.

UIE stiger 0,4 pct. til 12300 kr. i København.

DFDS OMSTRUKTURERER

DFDS sætter gang i en omstrukturering af selskabets aktiviteter i Italien på grund af utilfredsstillende resultater.

Det oplyser selskabet i en meddelelse til fondsbørsen mandag formiddag.

Rederiet venter, at omstruktureringen vil mindske omsætningen for logistikaktiviteterne i Italien med 225 mio. kr. i år sammenlignet med sidste år. Samtidig oplyser selskabet, at i alt 34 medarbejdere i Italien, Sverige, Storbritannien og Danmark påvirkes af ændringerne.

Omvendt vil ændringerne føre til en indtjeningsforbedring på 15 mio. kr. i 2018 eksklusive engangsomkostninger.

Tiltagene i Italien får desuden betydning for DFDS ' særlige poster, der nu ventes at lyde på minus 45 mio. kr. i år mod den tidligere forventning på minus 20 mio. kr.

DFDS-aktien falder 1,5 pct. til 323,60 kr.

/ritzau/FINANS