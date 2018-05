Aktier: Ugen startede med mindre plusser

De amerikanske aktier lukkede mandag med mindre stigninger. Tidligere på dagen så det endnu lysere ud, da energiaktierne steg sammen med olieprisen. Da USA's præsident, Donald Trump, ud på eftermiddagen amerikansk tid på Twitter meddelte, at han allerede tirsdag vil komme med sin afgørelse omkring Irans atomaftale, faldt olieprisen, hvilket trak energiaktierne med ned.

De toneangivende amerikanske aktieindeks steg mandag 0,3-0,8 pct. Det brede S&P 500-indeks vandt 0,3 pct., mens Nasdaq øgede 0,8 pct., og Dow Jones steg 0,4 pct.

Tirsdag morgen er investorerne mere uldne i betrækket. S&P- samt Dow Jones-futuren falder marginalt, mens Nasdaq-futuren stiger knap 0,1 pct.

ENERGISEKTOREN VENDTE RUNDT

Det var teknologi-, industri og finansaktierne, som klarede sig bedst mandag med en stigning på henholdsvis 0,8 pct. til teknologiaktierne og 0,7 pct. til både industri og finans. Energiaktierne sluttede med et mindre plus på 0,2 pct., efter de ellers havde været oppe med næsten 2 pct. som sektor.

Den udvikling vendte dog, da præsident Trump lidt før kl. 15 lokal tid på Twitter annoncerede, at han tirsdag eftermiddag kl. 14 amerikansk østkysttid vil annoncere sin beslutning om, hvorvidt USA vil forlade atomaftalen med Iran eller endnu en gang gå med til at suspendere Vestens sanktioner mod landet. Det var ellers meningen, at den beslutning først skulle komme lørdag, og olieprisen, både i USA og Europa, er de senere dage gået op, på muligheden for, at Irans olieproduktion måske ikke længere vil nå verdensmarkedet.

Med udsigten til en afklaring allerede tirsdag, tog markedet det som et tegn på, at sanktionerne fortsat vil blive suspenderet. Det sendte olieprisen i USA, målt på referencefuturen WTI, ned fra 70,82 dollar til 69,89 dollar per tønde. Olien var ellers mandag nået det højeste niveau i fire år, og det havde blandt andet trukket Exxon Mobil op i 79,08 dollar, men aktien lukkede blot 1,1 pct. oppe i 77,74.

Blandt teknologiaktierne var der moderate plusser. Apple fortsatte ind i rekordterritorium og sluttede 0,7 pct. oppe i 185,16 dollar. Aktien steg mere end 13 pct. i sidste uge, da selskabet sammen med sit kvartalsregnskab lovede et øget aktietilbagekøb på 100 mia. dollar og et forhøjet kvartalsudbytte på 16 pct, og da den navnkundige investor Warren Buffett fredag fortalte, at hans investeringsselskab, Berkshire Hathaway, havde købt 75 mio. aktier mere i æbleaktien i første kvartal, fik den yderligere luft under vingerne.

Mandag var der også moderate plusser til Googles moderselskab, Alphabet, Intel, Facebook og Microsoft, som alle steg mellem 0,8 og 1,1 pct.

HANDLER MED SKIFTENDE EFFEKT

På nyhedsfronten var der mandag også tre større handler, der var værd at bide mærke i.

Først var der Nestlé, som købte retten til at sælge Starbucks kaffe og produkter i detailsegmentet på verdensplan. Nestlé betaler 7,15 mia. dollar - på forhånd - for den ret, og Starbucks kan forvente at se sine produkter i et seksdoblet antal lande, da Nestlé vil markedsføre Starbucks i 190 lande. Starbucks vil bruge indtægten fra aftalen til at sikre den stærke vækst i Kina og styrke sin position i USA, hvor man sidste år kun voksede 3 pct. Der var dog ingen særlig belønning til Starbucks, hvis aktie faldt 0,4 pct. mandag.

En anden handel var mandagens nyhed om, at Gramercy Property Trust bliver overtaget. Blackstone Group har valgt at åbne for tegnebogen og vil købe ejendomsselskabet Gramercy for den nette sum af 7,6 mia. dollar. Blackstone betaler 15 pct. mere end lukkekursen i fredags, og det sendte mandag aktien i Gramercy op med 15,5 pct. til 27,50 dollar.

Athenahealth, som driver en online-platform, som praktiserende læger benytter i driften af deres virksomheder, strøg mandag også i vejret på New York Stock Exchange på nyheden om, at Elliott Management vil byde 160 dollar per aktie i selskabet eller næsten 6,5 mia. dollar. Nyheden sendte aktien så højt som i 158,24 dollar, men aktien lukkede dog noget lavere efter en stigning på 16,4 pct. i 146,75 dollar.

/ritzau/FINANS